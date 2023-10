Le Galaxy S24 Ultra pourrait être doté d’un nouveau haut-parleur inférieur

La série Galaxy S24 de Samsung, le prochain produit phare de Samsung, devrait être dévoilée dès janvier et commercialisée au cours du même mois ou en février.

Cette année, les modèles phares actuels ont été annoncés le 1er février et commercialisés le 17 février. Comme d’habitude, les projecteurs sont braqués sur le modèle haut de gamme Ultra, le Galaxy S24 Ultra. Parmi les informations que nous avons entendues au sujet de ce smartphone, citons l’utilisation d’un capteur amélioré de 200 mégapixels pour la caméra arrière principale.

Nous nous attendons à ce que Samsung réduise les capacités de zoom optique de l’objectif périscopique du Galaxy S24 Ultra de 10x à 5x. La raison invoquée par Samsung pour réduire la longueur focale de son objectif périscopique est probablement la même que celle invoquée par Apple pour limiter l’objectif de tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max à un zoom optique 5x.

Jon McCormack, vice-président d’Apple chargé de l’ingénierie logicielle des caméras, a expliqué qu’Apple avait limité l’objectif de tétraprisme à un zoom optique 5x en raison de la stabilisation à cette longueur focale. « Le zoom 5x est quelque chose que nous pouvons stabiliser incroyablement bien. Si vous regardez le zoom 10x, à moins d’avoir les mains les plus stables du monde ou un trépied, il est vraiment difficile à utiliser », a-t-il déclaré.

En outre, la gamme Galaxy S24 ne devrait pas apporter de changements majeurs au niveau du design — le plus notable sera probablement le cadre plat des Galaxy S24 et Galaxy S24+. Le reste devrait être analogue à la série Galaxy S23, le Galaxy S24 Ultra en particulier semblant être une copie exacte de son prédécesseur. Du moins, c’est ce qui s’est passé lorsque les rendus de ces appareils ont été divulgués.

Apparemment, Samsung a apporté une petite modification au Galaxy S24 Ultra, puisqu’il serait également doté d’un nouveau design pour le haut-parleur situé sur la tranche inférieure du téléphone. Selon Ice Universe, au lieu d’utiliser le même design que celui employé par Samsung pour l’ouverture du haut-parleur en bas du Galaxy S23 Ultra (qui se compose de six trous en forme de pilule), le Galaxy S24 Ultra aura un « long design en forme de bande » à la place.

The design of the speaker opening on the bottom of the Galaxy S24 Ultra has changed, becoming a long strip design instead of holes. pic.twitter.com/108rQXbs32

—ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 22, 2023