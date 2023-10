L’iPhone 16 pourrait être plus cher que l’iPhone 15 en raison de l’augmentation des coûts de production

L’iPhone 15 vient à peine d’arriver, mais de nouvelles rumeurs concernant la gamme iPhone 16 suggèrent que des augmentations de prix malvenues pourraient se profiler à l’horizon 2024.

Selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, les coûts de production étonnamment élevés (et dans certains cas, records) de la série iPhone 15 pourraient obliger Apple à augmenter les prix de l’iPhone 16 l’année prochaine.

Selon le média, la production de l’iPhone 15 Pro Max coûte 558 dollars à Apple, soit une augmentation de 12 % par rapport au coût de production équivalent de l’iPhone 14 Pro Max. La caméra téléobjectif du nouveau smartphone, en particulier, coûte 380 % de plus que celui de son prédécesseur, tandis que le cadre en titane de l’iPhone 15 Pro Max (et de l’iPhone 15 Pro) coûte également plus cher à produire que l’aluminium utilisé dans les smartphones iPhone 14 Pro d’Apple.

Il en va de même pour la puce A17 Pro. Le nouveau chipset d’Apple coûterait 130 dollars à produire, soit 27 % de plus que l’A16 Bionic de l’année dernière. L’iPhone 15 standard et l’iPhone 15 Plus coûtent également plus cher à produire que leurs prédécesseurs, soit respectivement 423 dollars et 442 dollars.

Malgré cette hausse des coûts, Apple n’a pas augmenté le prix de vente de la gamme iPhone 15 lors de son lancement — dans l’ensemble, les prix des quatre modèles sont restés alignés sur ceux de leurs équivalents iPhone 14 (Apple a toutefois supprimé le modèle Pro Max de 128 Go cette année).

À partir de 799 dollars

Cela dit, si les coûts de production continuent d’augmenter, Apple pourrait être contraint d’augmenter les prix de vente de l’iPhone 16 afin de protéger ses résultats. En d’autres termes, l’iPhone 16 pourrait coûter plus de 799 dollars dans sa version de base, et l’iPhone 16 Pro Max (ou iPhone 16 Ultra, comme on pourrait l’appeler) plus de 1 199 dollars.

Bien sûr, certaines des augmentations des coûts de production mentionnées ci-dessus sont imposées par Apple (si vous décidez d’utiliser du titane dans vos téléphones, attendez-vous à ce qu’ils coûtent plus cher à produire). Mais ces derniers mois, les coûts des matières premières de base ont également grimpé en flèche et, à un moment donné, les consommateurs doivent inévitablement assumer une partie de ces coûts.

La bonne nouvelle, c’est que les iPhone d’Apple sont réputés pour leur longévité, et la gamme iPhone 15 ne déroge pas à la règle.