Apple annonce un Apple Pencil d’entrée de gamme avec chargeur USB-C

L’Apple Pencil USB-C est compatible avec toute une gamme d’iPad , notamment l’iPad Pro 12,9 pouces de la troisième à la sixième génération, l’iPad Pro 11 pouces de la première à la quatrième génération, l’iPad Air de la quatrième et de la cinquième génération, l’iPad de la dixième génération et l’iPad Mini de la sixième génération. L’Apple Pencil USB-C sera disponible début novembre.

En raison de son prix moins élevé, le Pencil n’est pas doté de certaines des fonctionnalités les plus avancées des accessoires de première et de deuxième génération. L’appareil ne prend pas en charge la sensibilité à la pression, le couplage et la charge sans fil, ou la fonction de double pression qui vous permet de passer d’un outil à l’autre . Cependant, il prend toujours en charge le survol avec les modèles M2 de l’iPad Pro.