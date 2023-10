Le démontage du Pixel 8 Pro expose son capteur de température

En conclusion, le démontage du Pixel 8 Pro par iFixit met en évidence la technologie avancée et les fonctionnalités innovantes présentes dans le dernier téléphone phare de Google. Des capacités de détection de la température à la configuration de la caméra, le Pixel 8 Pro offre aux utilisateurs une expérience unique et avant-gardiste.

Cependant, Mokhtari se heurte au même problème que PBKreviews, la chaîne YouTube qui a désossé le Pixel 8. iFixit et PBKreviews ont tous deux fini par retirer la colle de la batterie en utilisant de l’alcool isopropylique à la place . Une fois que c’est fait, Mokhtari démonte l’ensemble des caméras du Pixel 8 Pro, révélant la caméra principale de 50 mégapixels, l’objectif ultra-large de 48 mégapixels et l’objectif télescopique de 48 mégapixels.

Shahram Mokhtari d’iFixit commence par retirer l’écran du Pixel 8 Pro à l’aide d’un tapis chauffant, d’une pince et d’un pic. Après avoir déconnecté l’écran de l’appareil, Mokhtari replie le câble de l’antenne 5G mmWave et dévisse le cadre principal. Ensuite, Mokhtari tente de retirer la batterie de 5 050 mAh en tirant sur les languettes en plastique situées sous le composant.