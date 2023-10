YouTube travaille sur un outil musical d’IA qui vous permettra d’utiliser les voix de musiciens célèbres

YouTube travaille apparemment sur un nouvel outil d’intelligence artificielle qui pourrait permettre aux créateurs de contenu de produire des chansons en utilisant les voix de chanteurs et de musiciens célèbres.

Selon un récent rapport de Bloomberg, la plateforme a approché plusieurs maisons de disques avec cette technologie et les négociations sont toujours en cours. YouTube tente d’obtenir les droits d’utilisation de certaines chansons pour entraîner l’IA, tout en essayant de ne pas être poursuivi en justice. Nous assistons déjà à une situation analogue avec OpenAI, qui est actuellement poursuivie par 17 auteurs, dont George R.R. Martin, créateur de A Song of Ice and Fire, qui allèguent tous que ChatGPT utilise illégalement leurs œuvres. Selon Bloomberg, les musiciens et les labels veulent garder le contrôle de leurs œuvres afin que les développeurs ne les utilisent pas « pour former des modèles sans autorisation ni compensation ».

À l’origine, une version bêta de cette technologie devait être présentée lors de l’événement Made On YouTube le mois dernier.

Billboard indique dans son rapport que la version bêta aurait permis à un « groupe d’artistes sélectionnés [de] donner la permission » à certains créateurs d’utiliser leur image sur la plateforme. Par la suite, le lancement officiel de cette fonctionnalité aurait permis à tout le monde d’essayer d’utiliser les voix d’artistes consentants.

Une réponse mitigée

La réaction de l’industrie musicale dans son ensemble a été mitigée. Bloomberg affirme que « les entreprises se sont montrées réceptives » en acceptant de travailler avec YouTube sur ce projet. Toutefois, selon Billboard, les directeurs de disques ont eu du mal à trouver des artistes prêts à participer. Certains artistes sont inquiets à l’idée de mettre leur voix « entre les mains de créateurs inconnus qui pourraient l’utiliser pour faire des déclarations ou chanter des paroles » avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

YouTube tente de se positionner comme le meilleur ami de tous, comme un partenaire qui aiderait l’industrie musicale à résoudre ce problème. Cependant, le tableau est sombre. L’industrie considère l’IA générative comme une force irrésistible, mais ce n’est pas un objet inamovible. La technologie est une fatalité à laquelle ils devront faire face sous peine d’être distancés.

Un rayon de positivité

Il y a un autre problème concernant l’édition. Faire de la musique n’est pas l’affaire d’une seule personne, car des équipes entières sont impliquées dans la production. Pour résoudre ce problème, une source de Billboard affirme que YouTube donnera probablement aux labels un seul gros droit de licence qu’ils devront « trouver le moyen de répartir entre » les auteurs-compositeurs.

Malgré la morosité ambiante, il y a du positif. Billboard affirme que les titulaires de droits s’engagent « de bonne foi à conclure un accord » à l’amiable. Quelques artistes « reconnaissent que ces modèles pourraient ouvrir de nouvelles voies à l’expression créative ». Les directeurs de maisons de disques sont peut-être moins enthousiastes, une autre source de Billboard affirmant que l’IA peut désavantager les entreprises.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir ce que tout cela va donner. Encore une fois, le nouveau modèle de YouTube pourrait aider les gens à explorer leur côté créatif, à condition que les accords soient conclus de manière équitable.