Il existe déjà une vidéo de démontage du Pixel 8

Google n’a officiellement dévoilé le Pixel 8 qu’il y a quelques jours, et les gens sont déjà en train de le démolir. Dans une vidéo publiée sur YouTube, PBKreviews offre un premier aperçu de tout le matériel emballé derrière l’écran OLED de 6,2 pouces du smartphone.

Dans la vidéo, PBKreviews commence par retirer avec précaution l’écran, qui comporte un capteur d’empreintes digitales fixé à l’intérieur. Après avoir tenté de retirer la batterie d’une capacité de 4 575 mAh à l’aide de la languette fournie, PBKreviews décolle l’adhésif situé sous la batterie avec de l’alcool isopropylique et l’enlève à l’aide d’un outil d’extraction.

Le Pixel 8 maintient son intérieur en place grâce à 14 vis, dont quelques-unes sont cachées sous le film de graphite qu’il faut décoller après avoir retiré l’écran à la précédente étape.

Ensuite, PBKreviews retire la caméra frontale de 10,5 mégapixels et fait apparaître le capteur principal de 50 mégapixels, ainsi que la caméra ultra-large de 12 mégapixels. La vidéo montre également l’emplacement de l’antenne 5G mmWave. Sur la carte principale de l’appareil, on peut voir les capteurs de proximité et de lumière ambiante, ainsi que la mémoire vive. Il y a également un port USB-C qui est soudé à la carte, ce qui, selon PBKreviews, pourrait le rendre plus difficile à remplacer.

Une note de réparabilité de 7 sur 10

Il attribue une note de 7/10 à la réparabilité du Pixel 8, soit exactement la même que celle de l’iPhone 15 Pro. Il y a cinq catégories distinctes qui forment la note finale. Le Pixel 8 obtient de bons résultats dans les catégories « Disponibilité des pièces » et « Remplacement de l’écran », tandis que le « Remplacement de la batterie » n’est pas une tâche très facile, affirme l’évaluateur.

Le Pixel 8 commence à 799 euros, et est livré avec pas mal d’améliorations de performance grâce à la nouvelle puce Tensor G3. Espérons que nous aurons bientôt un démontage du Pixel 8 Pro, car j’aimerais voir la technologie derrière le capteur de température et le téléobjectif 5x, aussi.