Les rumeurs sur le Galaxy Z Fold 6 suggèrent un profil plus fin mais la même caméra

L’un des éléments les plus faibles de la plupart des smartphones pliables est leur caméra, car bien qu’ils disposent souvent d’une sélection raisonnable de capteurs, ils peuvent rarement rivaliser avec les meilleurs photophones — à l’exception du OnePlus Open. Malheureusement, il ne semble pas que Samsung ait l’intention de changer cela avec le Galaxy Z Fold 6. Ce dernier pourrait ne pas être équipé d’une nouvelle caméra, et ce serait une grave erreur.

Cet été, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 sont venus compléter la gamme de smartphones pliables de Samsung. Le Galaxy Z Fold 5, de type livre, a apporté quelques améliorations mineures par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4. Il reste néanmoins un excellent choix pour ceux qui souhaitent adopter le mode de vie Z Fold. Aujourd’hui, des rumeurs dans le monde de la technologie suggèrent que le futur Galaxy Z Fold 6 pourrait lui aussi ne pas apporter d’améliorations significatives.

Bien que Samsung puisse avoir quelques améliorations en préparation pour le Z Fold 6, une nouvelle caméra ne semble pas faire partie du plan. Le célèbre informateur Ice Universe suggère que l’appareil pliable de style livre pour 2024 conservera le même capteur de 50 mégapixels que l’on trouve sur les Galaxy Z Fold 5 et Fold 4.

Don’t expect much change in Galaxy Z Fold6. At least we can be sure of the camera. It is the same as Fold4 and Fold5, that’s for sure.

