X aurait perdu 600 millions de visiteurs en septembre

Il sera intéressant de voir comment la plateforme évolue : si elle gagne de nouveaux visiteurs ou si elle en perd d’autres, seul l’avenir nous le dira. Récemment, l’entreprise a annoncé un programme pilote en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, dans le cadre duquel les nouveaux utilisateurs devront payer 1 dollar par an pour publier sur X. Il est curieux de voir comment cela se passera.

Les données proviennent de SimilarWeb, une société qui suit les visites de la plupart des sites Web. Selon ces données, X est passé de 6,4 milliards de visiteurs en août à 5,8 milliards en septembre . Ce n’est pas un nombre énorme de visiteurs perdus, mais cela représente tout de même une baisse de près de 10 %, ce qui n’est pas négligeable non plus.