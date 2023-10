Le lancement de Windows 11 version 23H2 est imminent

Avec cette mise à jour, Microsoft ajoute la prise en charge native des formats RAR et 7-zip à Windows 11 . Ainsi, des types de données comme tar, 7-zip, rar, gz et bien d’autres peuvent être ouverts sans problème à l’aide du projet open source intégré Libarchive. Microsoft prévoit d’ajouter l’année prochaine la prise en charge native de la création de ces formats de fichiers. Windows 11 23H2… et la barre des tâches améliorée

Parmi les changements, on trouve le nouveau design de l’explorateur de fichiers ainsi qu’une série d’améliorations demandées par les utilisateurs . Parmi celles-ci, la barre des tâches a encore été remaniée et peut être mieux personnalisée, ainsi qu’une nouvelle page d’accueil pour l’application Paramètres de Windows 11.