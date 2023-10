La génération d’images Dall-E 3 est désormais disponible dans Bing (gratuitement)

OpenAI a publié la prochaine version majeure de son générateur d’images DALL-E le mois dernier. La mise à jour DALL-E 3 a permis d’améliorer la reconnaissance rapide, d’augmenter le nombre de filtres de sécurité et d’améliorer la qualité visuelle des images créées. Aujourd’hui, les mêmes améliorations sont apportées à Bing Chat et au Bing Image Creator.

En effet, Microsoft a annoncé que le dernier modèle DALL-E 3 d’OpenAI est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Bing Chat et de Bing Image Creator. Il a été déployé au cours de la semaine dernière, d’abord pour les utilisateurs de Bing Enterprise et ensuite pour Bing Image Creator, mais il est maintenant ouvert à tous.

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Depuis le lancement de Bing Image Creator, plus d’un milliard d’images ont été générées, ce qui a permis d’inspirer la créativité des gens. Nous avons vu Bing Image Creator créer des histoires illustrées, des vignettes pour le contenu des réseaux sociaux, des arrière-plans de PC, des inspirations de design, et bien plus encore. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous permettre d’aller encore plus loin dans votre créativité ».

DALL-E n’est pas encore disponible sur les applications et services d’OpenAI — la société indique qu’elle sera proposée aux abonnés de ChatGPT Plus en octobre — et c’est donc la première fois que nous voyons la nouvelle génération d’images en action. DALL-E 3 est censé comprendre les prompts plus facilement, mais vous devez ajouter autant de détails que possible dans l’invite initiale pour obtenir les meilleurs résultats. Le photoréalisme devrait également donner de meilleurs résultats, même si vous pouvez toujours spécifier « pixel art », « digital art » ou d’autres styles pour obtenir des résultats différents.

Les images d’art IA de Bing sont rendues à une résolution de 1024 x 1024 pixels, ce qui n’est malheureusement pas assez élevé pour obtenir un superbe papier peint ou une impression murale. Mais c’est suffisant pour les partager en ligne ou les utiliser comme icônes ou photos de profil.

Les images créées par Bing comportent toujours un filigrane Bing dans le coin inférieur, ainsi qu’un filigrane invisible supplémentaire permettant aux systèmes automatisés d’identifier rapidement qu’il s’agit d’une image générée par l’IA. Cette mesure vise à lutter contre la montée des deepfakes et d’autres utilisations malveillantes d’images générées par l’IA, bien qu’elle aide probablement aussi OpenAI et d’autres entreprises à exclure l’art de l’IA des modèles d’entraînement. Microsoft bloque également les prompts qui contiennent des propos haineux, des activités illégales ou d’autres caractéristiques susceptibles d’être néfastes.

Vous pouvez essayer le nouveau système de création d’œuvres d’art sur Bing.com/create, ou en demandant « créer une image » dans Bing Chat. Les mêmes mises à jour de DALL-E 3 devraient être disponibles depuis ChatGPT (pour les abonnés Plus) et le site web DALL-E 3 d’OpenAI, à partir du mois d’octobre.

Microsoft prévoit d’utiliser la technologie DALL-E dans d’autres domaines que Bing. La société travaille par exemple sur un outil de création d’images par IA dans l’application Paint, appelé Paint Cocreator, qui intégrera le modèle DALL-E directement dans Windows.