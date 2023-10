Faut-il passer à la nouvelle PS5 Slim ?

Sony a annoncé un nouveau modèle de PlayStation 5, alias PS5 Slim, plus fin, dont la sortie est prévue pour les fêtes de fin d’année 2023. Le nouveau modèle améliore le design actuel de la PS5 dans plusieurs domaines clés.

Cependant, si vous possédez déjà une PS5, devriez-vous la mettre à jour ?

Elle est devenue plus petite

L’une des plaintes les plus fréquentes à l’encontre de l’ancien modèle de la PS5, dès son lancement, était sa taille. Bien que la PS5 et la Xbox Series X aient des volumes internes analogues, de nombreuses personnes ont eu du mal à placer la tour d’ivoire de Sony dans leur centre de divertissement.

Bien que le nouveau modèle conserve la même forme générale, il a subi une cure de rajeunissement. La PS5 a un volume réduit de 30 % et un poids réduit de 18 % ou 24 % par rapport aux précédents modèles.

Les nouvelles PS5 ne sont pas livrées avec un support vertical, qu’il faut désormais acheter séparément, de sorte que si vous souhaitez tenir votre PS5 à la verticale, le prix a été augmenté.

La connectivité n’a pas (beaucoup) changé

La connectivité est essentiellement la même sur la nouvelle PS5. La seule véritable différence est que le port USB de type A situé à l’avant de la PS5 sera désormais un port USB de type C. Toutefois, il fonctionne toujours à la vitesse de l’USB 2.0.

Plus de flexibilité pour les disques

Si vous avez acheté la première PS5 exclusivement numérique, vous vous êtes engagé à vous débarrasser définitivement des disques, votre seule alternative étant d’acheter une PS5 supplémentaire à base de disques. Avec le nouveau modèle de PS5, si vous achetez un modèle sans disque et que vous changez d’avis par la suite, vous pouvez installer un lecteur de disque. Il n’y a donc plus de raison de payer pour un lecteur si vous pensez vraiment que vous n’en aurez pas besoin, et vous pouvez toujours l’obtenir si les circonstances changent.

C’est également une fonctionnalité intéressante, car un lecteur de disque avec des pièces mobiles est l’un des composants les plus susceptibles de tomber en panne, il est donc encore plus facile de le remplacer ou de le mettre à niveau avec un périphérique différent si Sony décide d’en fabriquer un.

Le stockage de base est amélioré

Le nouveau modèle PS5 est désormais livré avec 1 To d’espace SSD au lieu de 850 Go. Un supplément de 150 Go n’est pas négligeable, cela représente environ un Call of Duty entier. Mais si vous avez besoin d’un espace de stockage supplémentaire, n’oubliez pas que vous pouvez insérer un SSD de plusieurs téraoctets dans l’emplacement d’extension de votre PS5 actuel pour un prix bien inférieur à celui d’une nouvelle PS5.

Vous n’obtiendrez pas de gain de performance

Si l’on compare les spécifications de l’ancien et du nouveau modèle PS5, on ne constate aucune différence de performances sur le papier. Ce sont les mêmes puces qui tournent à la même vitesse. En d’autres termes, il ne s’agit en aucun cas d’une PS5 « Pro », comme c’était le cas avec la PS4 Pro. Il n’y aura probablement aucune différence de performances par rapport à l’ancien modèle.

L’ancien modèle disparaît

Ce nouveau design de la PS5 est le remplacement officiel du modèle original de la PS5. Selon Sony, une fois que le stock de PS5 d’origine sera écoulé, ce sera fini. À moins d’une bonne vente de liquidation, il y a peu de raisons d’acheter l’ancien modèle si vous êtes à la recherche d’une nouvelle PS5, puisque c’est la nouvelle norme pour une unité PS5 de base.

Verdict : les actuels propriétaires de PS5 n’ont pas besoin de changer

Si votre PS5 d’origine est encore fonctionnelle et que vous n’avez pas de problèmes sérieux avec elle, le nouveau modèle n’offre rien qui vaille la peine de débourser des centaines d’euros de plus (si vous voulez le support vertical).

Lorsque votre PS5 actuelle partira en lambeaux, en supposant qu’une PS5 Pro ou une PS6 ne soit pas encore sortie, ce sera de toute façon la seule option possible.