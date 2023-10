AMD lance les processeurs Threadripper pour les stations de travail, dont une puce à 96 cœurs

AMD met les pieds dans le plat. Dans ce que Donny Woligroski, responsable senior du marketing technique des processeurs chez AMD, a qualifié de « secret le moins bien gardé » dans le monde des processeurs de bureau, AMD a annoncé qu’elle ramenait ses puces Threadripper très populaires sur les ordinateurs de bureau haut de gamme. Et, elles sont destinées à faire partie des meilleurs processeurs que l’on puisse acheter.

Si vous n’êtes pas au courant, AMD a discrètement et sans cérémonie mis fin à sa série Threadripper pour les ordinateurs de bureau il y a un peu plus d’un an. Lorsque la société a annoncé sa précédente génération de CPU Threadripper, elle a révélé qu’elle s’en tiendrait aux puces de la série Pro de niveau entreprise à l’avenir. Un peu plus de 12 mois après cette annonce, AMD fait marche arrière.

La nouvelle série Threadripper 7000 est divisée en parties Pro et non Pro, les parties grand public atteignant jusqu’à 64 cœurs et 128 threads. AMD domine le marché des serveurs avec ses processeurs Epyc depuis des années, mais dans les ordinateurs de bureau grand public, AMD et Intel sont à peu près sur un pied d’égalité. Cette situation est en train de changer, car Intel n’a pas de processeurs de bureau haut de gamme pour concurrencer efficacement les nouveaux processeurs Threadripper d’AMD.

Threadripper 7980X Threadripper 7970X Threadripper 7960X Coeurs/Threads 64 / 128 32 / 64 24 / 48 Total cache 320 MB 160 MB 152 MB Fréquence Max turbo 5.1 GHz 5.3 GHz 5.3 GHz TDP 350 W 350 W 350 W Prix 5 000 dollars 2 500 dollars 1 500 dollars

Comme les précédents Threadrippers, ces puces onéreuses s’adressent aux utilisateurs qui ont besoin de performances de pointe pour leur travail — ou simplement pour se vanter. Le nombre massif de cœurs fait grimper la consommation d’énergie à 350 watts. Vous aurez également besoin d’une carte mère TRX50, ainsi que d’un refroidisseur de processeur compatible avec les puces massives. AMD propose trois puces Threadripper haut de gamme pour ordinateurs de bureau, qui seront toutes disponibles le 21 novembre.

Parallèlement aux puces de bureau haut de gamme, AMD a annoncé 6 nouveaux CPU Threadripper Pro, atteignant jusqu’à 96 cœurs et 192 threads. Ceux-ci sont résolument destinés aux entreprises, et il existe quelques différences importantes entre les puces Pro et non-Pro.

Des puces Pro

Les processeurs Pro de la plateforme WRX90 prennent en charge les fonctions de gestion Pro pour les grands parcs informatiques, ainsi que jusqu’à 148 voies PCIe totales (144 utilisables) et une mémoire à 8 canaux. En revanche, la plateforme de bureau haut de gamme est dépourvue de fonctions de gestion Pro, dispose d’une mémoire quadricanal et prend en charge un total de 92 voies PCIe (88 utilisables). Il n’est pas non plus possible d’utiliser l’une des versions de bureau haut de gamme sur le chipset Pro.

Il n’en va pas de même dans l’autre sens. AMD affirme qu’il sera possible de prendre un processeur Pro et de l’insérer dans une carte mère TRX50. Cela signifie qu’avec suffisamment d’argent, il est possible d’intégrer un processeur à 96 cœurs dans un ordinateur de bureau haut de gamme. AMD précise que des versions en boîte de ses processeurs Threadripper 7000 Pro seront disponibles aux côtés des modèles non Pro. Auparavant, AMD réservait ses puces Pro aux seuls constructeurs de systèmes.

Pas de match

Actuellement, AMD est le seul à proposer ce niveau de puissance de calcul aux utilisateurs d’ordinateurs de bureau haut de gamme.

Bien sûr, nous nous attendons toujours à ce que ces puces soient puissantes, bien plus que tout ce qu’Intel ou AMD propose actuellement aux utilisateurs finaux. Les CPU Threadripper 7000 sont construits sur la même architecture Zen 4 alimentant les processeurs que le Ryzen 9 7950X, juste avec un cluster de cœurs beaucoup plus élevé.