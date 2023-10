La PlayStation 5 se dote d’un nouveau design plus compact, de 1 To de stockage et d’un lecteur Blu-ray amovible

Lorsque nous avons eu un premier aperçu de la PlayStation 5 il y a plus de trois ans, nous avons immédiatement remarqué que les courbes noires et blanches du matériel dissimulaient la plus grande console de jeu de salon depuis des décennies. Aujourd’hui, Sony est prêt à faire quelque chose pour remédier à cet encombrement, en annonçant de nouveaux modèles de la PS5 et de la PS5 Digital Edition dans une « nouvelle taille plus fine ».

Les nouvelles unités, qui seront distribuées ce mois-ci par l’intermédiaire de « revendeurs locaux sélectionnés » et de PlayStation Direct, disposent de la même puissance matérielle interne que la PS5 de 2020.

Sony a présenté un nouveau modèle de PS5, plus petit, avec un lecteur Blu-ray Ultra HD amovible et un disque SSD de 1 To pour plus d’espace de stockage interne.

Voici les différents modèles aujourd’hui disponibles :

Modèle PS5 2020 PS5 Digital Edition 2020 PS5 2023 PS5 Digital Edition 2023 Dimensions 390 x 104 x 260 mm 390 x 92 x 260 mm 358 × 96 × 216 mm 358 × 80 × 216 mm Poids 4,5 kg 3,9 kg 3,2 kg 2,6 kg Stockage 825 Go 825 Go 1 To en SSD 1 To en SSD

Sony affirme que le volume de la nouvelle PS5 a été réduit de plus de 30 % et que son poids (PS5 avec lecteur Blu-ray Ultra HD et PS5 Digital Edition) a été réduit respectivement de 18 % et 24 %, par rapport aux modèles précédents.

Outre leur profil plus fin, il y a quatre panneaux de recouvrement distincts, dont la partie supérieure est brillante, tandis que la partie inférieure reste mate. Si vous achetez la PS5 Digital Edition, vous pourrez également ajouter ultérieurement le lecteur de disques Blu-ray Ultra HD pour PS5, puisque Sony le vendra désormais séparément.

Un support horizontal sera fourni avec le nouveau modèle PS5. Un nouveau support vertical compatible avec tous les modèles PS5 sera également vendu séparément. Mais le port USB-A en façade de l’actuelle PS5 a également été remplacé par un second port USB-C sur les nouveaux modèles, ce qui confirme pleinement le passage à la nouvelle norme.

Sony prévoit également de proposer une variété de couleurs pour le couvercle de la console PS5 pour le nouveau modèle, y compris un coloris noir mat et les couleurs de la collection Deep Earth en rouge volcanique, bleu cobalt et argent sterling à partir du début de l’année 2024.

Prix et disponibilité

PS5 avec lecteur Blu-ray Ultra HD : 549,99 euros

PS5 Digital Edition — 449,99 euros

Housses pour console PS5 — à partir de 54,99 euros

Lecteur de disque Blu-ray Ultra HD pour PS5 — 119,99 euros

Les nouveaux modèles de PS5 seront commercialisés à partir de novembre 2023 dans plusieurs pays.