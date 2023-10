Le teaser de la DJI Pocket 3 révèle la probable date de lancement

Si vous êtes à la recherche d’une petite caméra vidéo avec des capacités de prise de vue dignes d’un smartphone, DJI a de bonnes nouvelles. La société a publié un nouveau teaser et une date de lancement pour ce qui sera certainement la DJI Pocket 3 tant attendue.

Le nouveau teaser, intitulé « For Moving Moments », est apparu sur le site de DJI et sur les réseaux sociaux, montrant un objectif stabilisé par cardan qui ressemble beaucoup à celui de l’actuelle DJI Pocket 2. La date à retenir est le 25 octobre à 15 heures, heure française. Si le lancement concerne bien la DJI Pocket 3, la caméra arriverait presque exactement trois ans après la Pocket 2 (qui est sortie le 1er novembre 2020).

Comme pour confirmer que nous verrons la Pocket 3 — qui pourrait devenir l’une des meilleures caméras de vlogging — de nouvelles fuites nous ont permis de voir la caméra de plus près. Les nouvelles images, partagées par le fiable Quadro_News sur X, révèlent le nouvel écran plus grand de la Pocket 3, qui peut basculer en orientation paysage, ainsi que certains de ses accessoires.

D’après l’interface utilisateur de l’écran, il semble que la Pocket 3 aura des modes portrait et paysage (comme le DJI Mini 4 Pro), en plus de ses traditionnelles fonctionnalités de suivi du visage et d’autres modes comme Follow (où la caméra reste horizontale) et le mode FPV (où elle a une gamme complète de mouvements).

L’argument de vente unique de la série Pocket est son cardan à trois axes, qui est excellent pour la stabilisation, mais qui vous permet également de réaliser des mouvements de caméra créatifs. D’après les images divulguées, ce système est naturellement de nouveau à bord, bien que nous ne connaissions pas encore les spécifications de l’appareil. Nous misons sur un objectif analogue à celui de la Pocket 2 (20 mm f/1,8), mais avec un capteur plus grand comme celui de la DJI Osmo Action 4 (1/1.3 pouce CMOS).

De meilleures fonctionnalités que la Pocket 2

Sous l’écran de la Pocket 3 se trouvent un joystick et un bouton d’enregistrement, ainsi que ce qui pourrait être un petit haut-parleur pour les prévisualisations audio. Les images divulguées mettent également en lumière certains des nombreux accessoires de la Pocket 3, notamment une poignée pour la batterie, des filtres ND et un objectif grand-angle (qui est indiqué comme étant 15 mm à 0,75 x). Cela semble confirmer que la caméra aura une longueur focale native de 20 mm, qui fonctionnait bien sur son prédécesseur.

Malgré son âge, la DJI Pocket 2 est toujours très appréciée pour ses talents vidéo uniques, et il semble que la Pocket 3 pourrait corriger quelques-uns de ses principaux défauts.