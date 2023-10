Vous pouvez désormais avoir deux comptes WhatsApp en même temps

En attendant, il est déjà possible d’utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils, et voici comment le faire en toute simplicité. Que pensez-vous de la nouvelle possibilité d’utiliser plusieurs comptes WhatsApp ?

Il a été révélé que les paramètres de confidentialité et de notification seront différents pour les deux comptes WhatsApp et que vous pourrez choisir ceux qui vous conviennent. La fonction WhatsApp multi-comptes sera déployée pour les utilisateurs d’Android dans les mois à venir. On ne sait pas encore quand elle sera proposée aux utilisateurs d’iOS.

Vous pouvez appuyer sur cette option et enregistrer le deuxième compte WhatsApp en vous authentifiant à l’aide d’un OTP (l’option permettant d’utiliser un Passkey est également en cours de déploiement et devrait bientôt être disponible pour tous). Il vous suffira de suivre les étapes affichées à l’écran pour terminer le processus.

Cela est analogue à la façon dont vous pouvez jongler entre deux comptes Instagram. De cette manière, vous pouvez facilement gérer le travail et la vie personnelle , ou différents cercles sociaux. Cette fonctionnalité est en développement depuis juin et a été repérée dans une mise à jour bêta de WhatsApp pour Android.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires, bien qu’elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que certains de ses principaux concurrents. Lentement mais sûrement, WhatsApp s’efforce d’intégrer à sa plateforme certaines des fonctionnalités les plus demandées. En début d’année, l’application de messagerie instantanée a introduit la possibilité d’utiliser son compte WhatsApp sur plusieurs appareils. Aujourd’hui, le service a annoncé qu’il mettait en place la possibilité d’utiliser plusieurs comptes WhatsApp sur un seul appareil.