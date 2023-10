La PlayStation 5 Pro aurait un GPU plus puissant et un CPU moins performant

Il n’existe aucun moyen de confirmer l’exactitude des spécifications rapportées, et nous n’en aurons probablement pas la certitude tant que Sony n’aura pas annoncé la PlayStation 5 Pro. Comme je l’ai déjà mentionné, Sony se concentre actuellement sur la nouvelle PlayStation 5 qui sera mise en vente le mois prochain, et les joueurs pourraient donc attendre longtemps la mise à niveau de la PS5 qui compte vraiment.

Le nouveau GPU comporterait 60 unités de calcul (CU), contre 36 CU, à des vitesses d’horloge comprises entre 2,5 GHz et 2,8 GHz (le GPU de la PS5 de base est cadencé à 2,23 GHz). En ce qui concerne la mémoire système, la PS5 Pro pourrait disposer de 16 Go de mémoire GDDR6 , comme la PS5 de base, mais avec un débit de 18 000 MT/s au lieu de 14 000 MT/s. Enfin, la PS5 Pro pourrait multiplier par deux les performances du moteur Tempest, qui alimente l’audio 3D sur la neuvième génération de consoles de Sony.

En effet, il semble que le processeur de la PlayStation 5 ne bénéficiera pas d’une mise à jour majeure et que le modèle Pro sera équipé du même processeur octa-core Zen 2, mais avec des vitesses d’horloge plus élevées, aux alentours de 4 GHz . À titre de comparaison, le processeur de la PS5 de base peut atteindre une vitesse d’horloge maximale de 3,5 GHz.

8C custom Zen 2 cpu – Low 4Ghz 30WGP / 60 CU RDNA 3 hybrid @ 2500-2800Mhz 16GB GDDR6 @ 18000MT/s Possibly 2/4GB DDR5 RAM for OS Possibly 2x the Tempest Engine performance https://t.co/BCpFVSilxZ

La rumeur d’une version Pro de la PlayStation 5 circule en ligne depuis longtemps. Sony a récemment annoncé une PlayStation 5 plus fine et plus petite pour remplacer le modèle existant, de sorte que le modèle Pro n’est probablement pas pour tout de suite, mais il y a eu suffisamment de rumeurs pour que les gens ne doutent pas de son existence.