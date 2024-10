Fitbit Labs : un programme innovant pour une approche proactive de la santé

Fitbit, la marque d’objets connectés désormais sous l’égide de Google, lance Fitbit Labs, une nouvelle initiative qui permettra à certains utilisateurs de tester des fonctionnalités expérimentales et de partager leurs commentaires.

Accessible depuis l’onglet « Vous » de l’application Fitbit, Fitbit Labs propose aux utilisateurs sélectionnés de tester de nouvelles fonctionnalités et de contribuer à leur développement.

Le premier projet de Fitbit Labs est un explorateur d’informations qui utilise les modèles d’IA Gemini de Google pour fournir des réponses personnalisées aux questions des utilisateurs sur leur santé et leur bien-être. En analysant les données Fitbit, l’IA offrira des informations sur la relation entre différentes mesures de santé, présentées sous forme de graphiques et de tableaux faciles à comprendre.

En effet, Fitbit Labs exploite les modèles d’IA Gemini de Google pour analyser les données Fitbit, telles que les habitudes de sommeil, les niveaux d’activité et la fréquence cardiaque, afin de fournir des informations personnalisées. L’IA présente ces informations sous forme de graphiques et de tableaux faciles à comprendre, permettant aux utilisateurs de mieux appréhender les liens entre leurs données de santé et de recevoir des conseils pratiques pour améliorer leur bien-être.

Ces informations personnalisées pourraient aider les utilisateurs à mieux comprendre les liens entre les différentes données de santé et à prendre des décisions éclairées pour améliorer leur bien-être.

L’IA au cœur de l’avenir de Fitbit

Fitbit prévoit de tester d’autres fonctionnalités via Fitbit Labs à l’avenir, en mettant l’accent sur l’intégration des dernières innovations en matière d’IA de Google. Ces fonctionnalités Labs seront disponibles temporairement et certaines pourraient nécessiter un abonnement Fitbit Premium.

Avec Fitbit Labs, Fitbit et Google s’engagent à proposer des solutions innovantes et personnalisées pour améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs. L’intégration de l’IA Gemini de Google pourrait permettre aux utilisateurs de bénéficier d’informations plus pertinentes et plus exploitables pour gérer leur santé.