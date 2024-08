Google diversifie son offre de montres connectées avec Pixel Watch 3 et Fitbit

À première vue, Google semble avoir une offre limitée en matière de montres connectées avec sa seule gamme Pixel Watch. Cependant, un examen plus attentif des récentes décisions de l’entreprise et de la présence de Fitbit sous son giron révèle une gamme beaucoup plus étendue que ce que les consommateurs pourraient imaginer. En réalité, la sélection de smartwatches de Google est assez impressionnante.

La très attendue Pixel Watch 3 a été officiellement mise en précommande le 13 août 2024 et sera disponible en magasin à partir du 10 septembre. Cette montre apporte non seulement une multitude de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, mais propose également, pour la première fois, deux tailles de boîtier différentes. Les consommateurs peuvent choisir entre un modèle de 41 mm ou de 45 mm, disponibles en plusieurs coloris, soit en version Wi-Fi, soit avec une connectivité LTE. Cela représente déjà quatre options dès le départ.

Avec deux générations de Pixel Watch sur le marché et plusieurs appareils sous la marque Fitbit, Google offre une gamme puissante et diversifiée. Cette variété ne se limite pas uniquement aux nouvelles montres, car Google a également décidé de continuer à vendre la génération précédente, la Pixel Watch 2, à un prix réduit.

Bien que la comparaison entre la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 2 mette en évidence certaines améliorations clés, l’ancien modèle reste un appareil performant, surtout avec les ajouts réguliers de nouvelles fonctionnalités via les Pixel Drops.

L’offre de Fitbit est également très alléchante

En parallèle, pour ceux pour qui Wear OS n’est pas une priorité, Google propose également la Fitbit Sense 2 et la Versa 4. Ces montres connectées sous la marque Fitbit offrent une expérience simplifiée, tout en intégrant l’ensemble populaire des fonctionnalités de suivi de la santé de la marque. De plus, le catalogue de Google comprend également la Fitbit Ace LTE, un appareil polyvalent avec des outils de suivi d’activité engageants et des fonctionnalités de sécurité utiles pour les parents. Sans oublier la Fitbit Charge 6, un appareil de type bracelet très apprécié, l’Inspire 3, abordable, et la Luxe, élégante et tendance.

En d’autres termes, l’offre de montres et de bracelets connectés de Google n’a jamais été aussi variée, couvrant une large gamme de prix. Pendant longtemps, Fitbit dominait le marché des trackers abordables. Depuis l’acquisition par Google et l’ajout de montres connectées sous sa propre marque, la combinaison de ces appareils constitue une gamme puissante et complète d’options pour les consommateurs.