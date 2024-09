Fitbit offre une fonction Premium à tous les propriétaires de ses smartwatches et trackers

Fitbit vient de discrètement déployer une fonctionnalité jusqu’alors réservée aux utilisateurs Premium : le Score d’aptitude quotidienne, désormais accessible à tous les possesseurs de montres connectées et de trackers d’activité de la marque. Bien que cette nouveauté ne soit compatible qu’avec certains appareils Google et Fitbit, l’essentiel est qu’elle devient gratuite.

Conçu pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs niveaux d’activité, leurs habitudes de sommeil et la variabilité de leur fréquence cardiaque, le Score d’aptitude quotidienne exploite les données Fitbit pour conseiller l’utilisateur sur la pertinence d’un entraînement ou la nécessité d’une récupération. Plus il dispose de données, plus ce score est précis.

Concrètement, un score élevé indique que vous êtes prêt pour un entraînement intensif, tandis qu’un score bas suggère de privilégier la récupération.

Faible aptitude : 29 ou moins

Aptitude modérée : 30-64

Aptitude élevée : 65 ou plus

Compatibilité du Score d’aptitude de Fitbit

Malgré cette démocratisation, le Score d’aptitude quotidienne n’est pas compatible avec tous les appareils Fitbit. Voici la liste complète des produits compatibles :

Si vous ne disposez pas d’un abonnement Premium et que vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité, vérifiez si une mise à jour de l’application Fitbit est disponible. Selon 9to5google, le Score d’aptitude quotidienne est inclus dans la version 4.23 de l’application, en cours de déploiement sur Android et iOS.

Cette initiative de Fitbit est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs soucieux de leur santé et de leur forme physique. En rendant cette fonctionnalité accessible à tous, Fitbit encourage chacun à adopter un mode de vie plus sain et à optimiser ses entraînements en fonction de ses capacités réelles.