YouTube dévoile des mises à jour majeures pour une meilleure expérience de visionnage

YouTube introduit une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de la conception afin d’améliorer encore l’expérience des utilisateurs. Que vous soyez spectateur ou créateur de contenu, ces mises à jour visent à rendre votre temps sur YouTube plus agréable.

L’écoute des vidéos est désormais plus agréable grâce à l’introduction du « volume stable » sur les appareils mobiles. Cette fonction permet d’égaliser automatiquement les niveaux de volume, pour une expérience d’écoute plus fluide et plus homogène.

Pour les utilisateurs qui préfèrent regarder des vidéos en double vitesse, YouTube a rendu cela plus pratique. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir enfoncé n’importe quel endroit du lecteur en mode plein écran ou portrait pour passer instantanément à la lecture à deux vitesses. En relâchant la pression, la vidéo revient à sa vitesse initiale. Cette fonctionnalité est accessible sur le Web, les tablettes et les appareils mobiles.

YouTube améliore l’expérience de recherche avec des vignettes de prévisualisation plus grandes, ce qui permet de trouver plus facilement des moments précis dans une vidéo. Si vous avez besoin de revenir en arrière, un simple toucher et une vibration vous ramèneront précisément à l’endroit où vous vous étiez arrêté.

Pour éviter les interruptions accidentelles lorsque vous regardez une vidéo sur votre smartphone ou votre tablette, YouTube introduit une fonction de verrouillage de l’écran. Cela garantit une expérience de visionnage plus ininterrompue.

Découverte unifiée du contenu et recherche vocale

L’onglet Bibliothèque et la page du compte fusionnent en une nouvelle section appelée « Vous », qui regroupe tout votre contenu YouTube en un seul endroit. Vous pouvez y accéder à vos vidéos précédemment visionnées, à vos listes de lecture, à vos téléchargements et à vos achats, ainsi qu’à vos paramètres de compte et aux informations relatives à votre chaîne.

YouTube introduit la recherche vocale et la recherche par chanson. Les utilisateurs peuvent trouver des chansons en les jouant, en les chantant ou en les fredonnant, la technologie de l’IA permettant de faire correspondre l’audio à l’enregistrement original. Cette fonctionnalité sera initialement disponible sur les appareils Android.

Pour rendre le visionnage de vidéos plus attrayant, YouTube ajoute des animations interactives. Lorsque les créateurs demandent aux spectateurs de « liker » ou de « s’abonner », des signaux visuels apparaissent sur ces boutons en synchronisation avec la vidéo. Une explosion d’étincelles ludiques récompense les fans lorsqu’ils s’engagent.

Les commentaires les plus importants tournent automatiquement pour faciliter l’interaction avec la communauté. Pour les nouvelles vidéos téléchargées, des animations en temps réel affichent le nombre de vues et de mentions « J’aime » au cours des 24 premières heures.

Amélioration de la navigation sur les téléviseurs

Sur les Smart TV, YouTube a simplifié la navigation. Un menu vertical permet désormais d’accéder rapidement à des fonctionnalités telles que les descriptions de vidéos, les commentaires, les boutons d’abonnement et les chapitres de vidéos, accessibles en cliquant sur le titre de la vidéo.

Ces mises à jour seront progressivement déployées auprès des utilisateurs de YouTube dans le monde entier au cours des prochaines semaines. D’autres améliorations sont prévues pour l’application YouTube Kids et d’autres parties de la plateforme à l’avenir.