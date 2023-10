Le Galaxy S24 Ultra conserverait un zoom numérique 100x malgré une lentille périscopique moins performante

Il précise également que le Galaxy S25 Ultra sera doté d’un zoom optique 4x et 6x. Mais, nous allons un peu vite en besogne. Nous nous attendons à ce que la gamme Galaxy S24 soit présentée en janvier 2024, Samsung espérant faire démarrer sa prochaine série phare plus tôt que prévu.

Avec la suppression du zoom optique 10x sur le Galaxy S24 Ultra, Samsung sera en mesure d’offrir aux utilisateurs une meilleure stabilisation . Et grâce à des astuces logicielles, Samsung pourra toujours offrir un zoom numérique 100x sur le Galaxy S24 Ultra, même si les capacités de l’objectif périscopique, qui passe d’un zoom optique 10x à un zoom optique 5x, signifient que la plus grande partie du travail se fera du côté numérique de l’équation.

