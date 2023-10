Microsoft propose de nouveaux titres au Xbox Game Pass dont F1 Manager 2023

Les abonnés au Xbox Game Pass vont bénéficier d’une nouvelle vague de jeux au cours des deux prochaines semaines. Le prochain lot de titres sortira dès le mardi 17 octobre.

Selon Kitguru, les joueurs peuvent accéder à 8 jeux dans le cadre du Game Pass. Pendant les deux prochaines semaines, vous pourrez y jouer sur votre console Xbox. En outre, la liste comprendra les lieux où vous pourrez y jouer.

Like a Dragon : Ishin ! (Cloud, Console et PC) — 17 octobre

F1 Manager 2023 (Cloud, Console et PC)—19 octobre

Cities: Skylines 2 (PC)—24 octobre

Dead Space Remake (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 26 octobre via EA Play (inclus dans le Game Pass Ultimate)

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud et Console)—26 octobre

Mineko’s Night Market (Cloud, Console et PC)—26 octobre

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC)—31 octobre

Jusant (Cloud, Console et PC) — 31 octobre

Si vous êtes fan d’anime, Crunchyroll offre un accès de 75 jours aux membres du Xbox Game Pass Ultimate. Il sera disponible jusqu’au 20 octobre, alors dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard.

Les titres du Xbox Game Pass qui partiront bientôt

S’il y a des jeux qui arriveront sur le Game Pass, il y a aussi des titres qui quitteront apparemment la plateforme plus tard. Le même rapport indique que Gunfire Reborn, Kill It With Fire, Persona 5 Royal, Signalis et Solasta Crown of the Magister ne seront plus disponibles sur le Game Pass à partir du 31 octobre.

Microsoft, l’entreprise à l’origine du Xbox Game Pass, s’apprête à augmenter le prix actuel de l’abonnement Xbox Game, sans oublier le prix de la Xbox Series X. Kari Perez, responsable de la communication chez Xbox, a déclaré que ces ajustements sont une réponse directe aux conditions de concurrence sur leurs marchés respectifs. Notamment, Microsoft a maintenu les prix de ses consoles pendant une longue période. Cependant, l’augmentation du prix de la PS5 par Sony l’année dernière rendait ces ajustements prévisibles.

Les abonnés mensuels actuels du Game Pass continueront à bénéficier de leurs tarifs actuels jusqu’au 13 août, tandis que les nouveaux abonnés bénéficieront des nouveaux prix à partir du 6 juillet.

Pour les membres du Game Pass qui utilisent des codes d’abonnement annuels, les changements de prix entreront en vigueur au moment du renouvellement.

Il est essentiel de reconnaître que la tarification du Xbox Game Pass de Microsoft est restée constante depuis son lancement en 2017. Ces modifications ne sont pas liées au projet d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft et visent à harmoniser les prix avec les conditions du marché local.

La tendance à l’augmentation des prix des abonnements de divertissement n’est pas exclusive à Microsoft. D’autres plateformes, telles que Netflix, Disney+, Apple Music et Spotify, ont également mis en œuvre des ajustements de prix dans diverses régions. Nintendo n’a pas encore modifié son service d’abonnement Switch Online, tandis que Sony a mis à jour ses abonnements PlayStation Plus l’année dernière.