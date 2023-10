Meta introduit des paramètres simplifiés dans Espace comptes pour toutes les applications

Avec l’extension de « Transférer vos informations » à Instagram, vous pouvez désormais déplacer vos photos et vidéos Instagram vers d’autres services, ce qui facilite le partage et la préservation de vos souvenirs.

Désormais, les fonctions « Télécharger vos informations » et « Accéder à vos informations » se trouvent toutes deux dans le Centre de comptes. Cela vous permet de récupérer les données de vos comptes Facebook et Instagram en une seule fois.

Nous continuerons à chercher des moyens de simplifier la façon dont les individus peuvent personnaliser leur utilisation et leur engagement avec nos apps et nos technologies.

Meta a introduit de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à gérer leurs informations dans ses applications . En rationalisant les paramètres et en plaçant les contrôles dans « Espace comptes », il est maintenant plus simple de gérer vos données dans les applications de Meta.