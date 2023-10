Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro prennent en charge la sortie vidéo USB-C

Le dernier smartphone de marque Google à prendre en charge la sortie vidéo par un câble USB était le Nexus 5, sorti en 2013. Mais une décennie plus tard, Google a sorti une nouvelle série de smartphones Pixel 8 qui disposent du matériel nécessaire pour prendre en charge la sortie vidéo.

Malheureusement, cela ne signifie pas que vous pouvez simplement brancher un moniteur sur le port USB-C de votre brillant nouveau smartphone Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, car cette fonctionnalité est toujours désactivée par défaut. Comme elle est désactivée via le logiciel plutôt que le matériel, il s’avère qu’il y a une solution de contournement pour les gens qui sont prêts à rooté leurs smartphones.

Cet été, Kamila Wojciechowska a trouvé des indices laissant penser que le matériel de la série Pixel 8 serait capable de prendre en charge la sortie vidéo, et il y a quelques semaines, Mishaal Rahman a suggéré une méthode pour activer le DisplayPort Alt Mode (sortie vidéo sur USB-C) sur les appareils de la série Pixel 8. Aujourd’hui, cette méthode a été confirmée comme fonctionnant, au moins dans certaines situations.

Freak07, membre du forum Xda-developers, a même publié un module Magisk qui devrait faciliter l’activation de la sortie vidéo sur un smartphone Pixel 8 rooté, après avoir posté une courte vidéo montrant la fonctionnalité en action.

