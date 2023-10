Netflix abandonne la prise en charge de certains appareils anciens

L’un des principaux arguments de vente de Netflix est qu’il peut être regardé pratiquement partout. Vous pouvez lancer Netflix sur votre navigateur, votre téléphone, votre console de jeu ou votre téléviseur, et vous aurez accès à l’ensemble du contenu de la plateforme sur toutes ces plateformes.

Netflix existe depuis longtemps — la société est passée au streaming en 2007, il y a 16 ans — et certains appareils plus anciens devraient être abandonnés un jour ou l’autre. Aujourd’hui, Netflix a cessé de prendre en charge un certain nombre d’appareils, qu’il s’agisse d’anciens téléviseurs ou d’anciennes consoles.

Certaines personnes ont fait remarquer sur les réseaux sociaux que Netflix cessait de prendre en charge un certain nombre d’appareils anciens. Les personnes possédant des téléviseurs Toshiba, Samsung et Sony plus anciens constatent que la prise en charge de leur matériel est interrompue et que, pour continuer à voir Netflix, elles doivent se procurer un appareil plus récent. De même, cette récente purge massive affecte également certaines consoles, notamment la PlayStation Vita, la dernière console portable de Sony, et la PlayStation TV, une version domestique de la PS Vita qui se branche sur votre téléviseur.

D’autres appareils, comme les anciens lecteurs Blu-Ray, sont également concernés.

Il ne semble pas y avoir de liste complète des appareils concernés, car Netflix se contente de notifier les utilisateurs concernés en privé plutôt que de faire une annonce publique normale.

De vieux périphériques abandonnés

Il semble que la plupart des appareils concernés, si ce n’est tous, aient entre 10 et 14 ans. Le lien figurant dans la notification envoyée par Netflix vous redirige vers une liste générique d’appareils Netflix pris en charge, où vous pouvez voir un certain nombre de marques de téléviseurs intelligents et d’appareils de diffusion en continu, ainsi que des consoles de jeux.

La raison pour laquelle ces appareils sont retirés n’est pas encore claire. L’âge n’est probablement pas le seul facteur — il convient de noter que Netflix est toujours compatible avec la PlayStation 3, qui a été lancée pour la première fois en 2006, il y a environ 17 ans, ce qui en fait probablement l’appareil le plus ancien à prendre encore en charge Netflix à l’heure où j’écris ces lignes. Le bon côté de la chose, c’est que si votre ancien appareil est un téléviseur, tant qu’il dispose d’un port HDMI, vous avez encore la possibilité de regarder Netflix.

Il vous suffit d’acheter un appareil de streaming, tel qu’un Chromecast ou un Roku, et le tour est joué.