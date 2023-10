by

by

Google Pixel 8 Pro : déballage et premières impressions

Google Pixel 8 Pro : déballage et premières impressions

Google a lancé le smartphone Pixel 8 Pro au niveau mondial et en France la semaine dernière. Le Pixel 8 Pro ressemble presque au Pixel 7 Pro sur le devant, mais il est livré avec un nouveau SoC Tensor G3, et a de meilleures caméras. Voici mes premières impressions du Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro : contenu de la boîte

Pixel 8 Pro dans le coloris de votre choix (Noir Volcanique dans mon cas)

Câble USB-C vers USB-C (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil d’éjection de la carte SIM

Pixel 8 Pro : prise en main

Le smartphone est doté d’un écran Quad HD OLED LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, et une luminosité allant jusqu’à 2 400 nits, ce qui le rend 60 % plus lumineux que son prédécesseur. L’écran est lumineux et les angles de vision sont bons. Il bénéficie de la protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le poinçon central loge une caméra de 10,8 mégapixels avec un support de l’enregistrement vidéo en 4K à 60 fps, qui dispose désormais d’un autofocus. L’écouteur situé sur le dessus sert de haut-parleur secondaire. La caméra frontale fonctionne également pour la reconnaissance faciale, mais elle n’est pas sécurisée, de sorte que vous ne pouvez pas l’activer pour les paiements sécurisés.

Vous pouvez également voir le minuscule bord inférieur, mais les bords latéraux et supérieurs sont minimes. Il fonctionne sous Android 14. L’entreprise a promis 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, d’abandons de fonctionnalités et de mises à jour de sécurité pour le smartphone pour la première fois.

Il est équipé du SoC Google Tensor G3 et de la puce de sécurité Titan M2. Il est plus rapide que la première génération et les performances sont bonnes.

Le cadre du smartphone est en aluminium poli, ce qui attire les traces de doigts. Les bandes d’antennes sont visibles autour du smartphone. Le bouton d’alimentation et les touches de volume se trouvent sur le côté droit. L’emplacement SIM unique est situé sur le côté gauche, et le smartphone prend en charge l’eSIM. Le smartphone prend en charge la 5G. Le port USB Type-C, le microphone et la grille du haut-parleur sont présents en bas. Le microphone secondaire est présent sur le dessus.

Le smartphone a une barre de caméra en métal avec une finition mate. Celle-ci comporte un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.68 et OIS. Il y a un capteur photo secondaire ultra-large de 48 mégapixels à 125° avec ouverture f/1.95 qui est un capteur photo autofocus avec option macro. Un téléobjectif de 48 mégapixels prend en charge un zoom optique 5x et un zoom numérique 30x. Cette fois, l’entreprise a ajouté un capteur de température, présent sur la barre de la caméra.

Focus sur la photo

Les caméras avant et arrière peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Il y a de nouvelles fonctionnalités Meilleure prise, Retouche magique et la Gomme magique audio. Video Boost sur le Pixel 8 Pro utilise Tensor G3 et la puissance des centres de données de Google qui utilise des modèles de photographie computationnelle dans le cloud pour que la vidéo HDR devienne une réalité.

Découvrez quelques exemples de photos :

Le Pixel 8 Pro est doté d’un dos en verre avec une protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Le smartphone est également conforme à la norme IP68 pour la résistance à l’eau. Le smartphone embarque une batterie de 5 050 mAh avec une charge rapide filaire jusqu’à 30 W et dispose également d’une charge sans fil de 23 W.

Le Pixel 8 Pro est également disponible en couleur Noir Volcanique, Bleu Azur, et Porcelaine. Il est mis en vente dès aujourd’hui au prix de 1 099 euros.