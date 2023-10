Netflix teste le streaming de jeux sur les téléviseurs américains pour concurrencer la PlayStation et la Xbox

Le célèbre service de divertissement en streaming, Netflix Games, s’attaque au Xbox Cloud Gaming en l’étendant aux téléviseurs. Cette fonction permet aux utilisateurs de jouer à des jeux diffusés depuis le cloud sur leur téléviseur ou leur ordinateur.

Dans le cadre d’un test bêta limité qui a débuté aujourd’hui, le 16 octobre 2023, les abonnés de Netflix au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent désormais jouer aux jeux Netflix sur certains téléviseurs d’Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung et Walmart ONN.

« Notre objectif a toujours été d’avoir un jeu pour tout le monde, et nous travaillons dur pour rencontrer les membres là où ils sont avec un service accessible, fluide et omniprésent », déclare le vice-président de la société, Mike Verdu, dans l’annonce officielle.

Pour jouer aux jeux Netflix sur la télévision, les abonnés devront utiliser leur téléphone comme manette. Ils peuvent également jouer sur PC et Mac à l’aide d’un clavier et d’une souris.

Le bêta-test initial comprend deux jeux : Oxenfree de Night School Studio, un studio de jeux Netflix, et Molehew’s Mining Adventure, un jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses. Le géant du streaming prévoit également d’ajouter d’autres appareils « sur une base continue ».

Selon la publication, Netflix pense qu’une présence plus importante dans le domaine des jeux vidéo l’aidera à attirer de nouveaux abonnés et à fidéliser les abonnés existants en leur donnant quelque chose à faire entre les saisons de leurs émissions préférées (et, plus cyniquement, à justifier l’augmentation du prix des abonnements). Cette stratégie semble porter ses fruits, bien que lentement.

Diversifier son contenu

Netflix n’a cessé de développer sa bibliothèque de jeux afin d’offrir des avantages supplémentaires à ses abonnés. Alors que la majorité de ses jeux sont disponibles sur les appareils mobiles, Netflix a exprimé son intérêt pour une expansion au-delà d’iOS et d’Android. L’entreprise aurait l’intention de sortir des jeux basés sur des franchises populaires telles que Squid Game, Wednesday, Extraction et Black Mirror. L’entreprise a également discuté avec Take-Two de l’octroi d’une licence pour un jeu de la série Grand Theft Auto. L’incursion de Netflix dans le secteur des jeux s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier son contenu et à attirer de nouveaux abonnés.

« En rendant les jeux disponibles sur un plus grand nombre d’appareils, nous espérons rendre les jeux encore plus faciles à jouer pour nos membres dans le monde entier. Bien que nous n’en soyons qu’au tout début de notre aventure dans le domaine des jeux, nous sommes impatients d’apporter de la joie à nos membres grâce aux jeux », peut-on lire dans l’annonce.

Selon la publication, le spectre de l’échec des Stadia de Google a été évoqué lors des réunions internes de Netflix, certains employés se demandant pourquoi l’entreprise « cherche à s’implanter plus profondément sur un marché où un tel titan a échoué ». Stadia de Google a bien sûr fait l’objet d’une grande publicité en 2019, mais l’entreprise a décidé de le délaisser en janvier de cette année après que le service de streaming de jeux ait eu du mal à s’imposer auprès des utilisateurs.