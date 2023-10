Xiaomi HyperOS va succéder à MIUI et équiper la série Xiaomi 14

Xiaomi a annoncé un grand changement pour ses smartphones à partir de sa prochaine série phare. Après des rumeurs et des certifications, Xiaomi a confirmé que Xiaomi HyperOS succédera à MIUI, l’interface utilisateur ou le système d’exploitation actuellement utilisé dans les smartphones et les tablettes de la société, et qui existe depuis 13 ans.

Même si le texte anglais dit HyperOS, le texte chinois se traduit par ThePaper OS. « Aujourd’hui marque un moment historique. Après des années de travail collectif, notre nouveau système d’exploitation, #XiaomiHyperOS, est prêt à faire ses débuts officiels sur #Xiaomi14Series », a-t-il posté.

Lei Jun, PDG de l’entreprise, a confirmé que la série Xiaomi 14 serait la première à utiliser le nouveau système d’exploitation et que la production avait officiellement commencé. Il a ajouté que HyperOS remplacera progressivement MIUI dans les smartphones et tablettes plus anciens qui l’utilisent.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 —Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

HyperOS est conçu pour répondre à la large gamme de produits de Xiaomi, qui va au-delà des smartphones. L’entreprise affirme que le nouveau logiciel s’intégrera à l’ensemble de son écosystème de produits dans 200 catégories, y compris les appareils de la maison connectée, les voitures, etc.

Bien qu’il n’ait pas révélé si HyperOS sera disponible dans le monde entier ou seulement en Chine, le CMO de Xiaomi India, Anuj Sharma, a reposté le message, ce qui permet de conclure qu’il sera également disponible en Inde à un moment ou à un autre. Toutefois, aucun autre détail concernant la disponibilité ou les modèles pris en charge n’a été communiqué par l’un ou l’autre des responsables de Xiaomi.

Il n’est pas clair si Xiaomi passera à un système d’exploitation basé sur la version d’Android avec HyperOS puisque ColorOS/OxygenOS, OneUI, Funtouch OS et d’autres mettent à jour le logiciel chaque année en gardant la dernière version d’Android comme base. Certains rapports affirment que Xiaomi utilisera le projet Android Open Source Project (AOSP) et un micro-noyau, en s’inspirant de Harmony OS de Huawei.

Une annonce en novembre

Xiaomi a eu un grand nombre de problèmes et plaintes avec MIUI ces derniers temps, où les utilisateurs se sont plaints de l’augmentation des bloatwares, des mises à jour retardées de MIUI et de la version d’Android, ainsi que des publicités à travers le système que Xiaomi a particulièrement travaillé pour les résoudre.

Nous devrions en savoir plus sur HyperOS dans les semaines à venir, puisque le nouvel OS de Xiaomi devrait être présenté en même temps que la série Xiaomi 14, attendue en novembre.

Xiaomi a récemment enregistré les marques « Xiaomi Hyper », « Xiaomi Surge » et même « Redmi Hyper », ce qui suggère que des changements analogues pourraient également être apportés à la gamme de smartphones de la sous-marque Xiaomi.