LinkedIn réduit ses effectifs et se concentre sur les priorités futures en matière d’IA

La plateforme professionnel LinkedIn a annoncé sa décision de licencier 668 employés, ce qui modifierait encore sa structure organisationnelle, car elle adopte la technologie de l’intelligence artificielle. Une source digne de confiance rapporte que 563 licenciements affecteraient principalement les équipes de R&D en ingénierie, développement de produits, acquisition de talents et finances.

Cette réorganisation du personnel, qui a été annoncée plus tôt dans la semaine, intervient 5 mois seulement après que LinkedIn a annoncé la suppression de 716 emplois. En outre, l’entreprise a annoncé son intention de réduire progressivement son application en Chine.

L’annonce d’aujourd’hui porte à 1 384 le nombre total de licenciements chez LinkedIn, qui appartient à Microsoft. Selon le site Web de suivi de l’emploi Layoffs.fyi, près de 242 000 emplois ont été supprimés dans le secteur des technologies de l’information depuis le début de l’année 2023.

Selon TechCrunch, LinkedIn a déclaré dans un communiqué de presse non signé : « Tout en adaptant nos structures organisationnelles et en rationalisant notre prise de décision, nous continuons à investir dans des priorités stratégiques pour notre avenir et pour nous assurer que nous continuons à offrir de la valeur à nos membres et à nos clients. Nous nous engageons à soutenir pleinement tous les employés concernés pendant cette transition et à veiller à ce qu’ils soient traités avec soin et respect ».

Bien que l’entreprise ne s’étende pas sur les spécificités de ces initiatives stratégiques, on s’attend à ce que l’embauche de plus d’experts en IA fasse l’objet d’une attention considérable.

Une situation financière opaque

Depuis que Microsoft a acquis LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars en 2016, la situation financière et les données opérationnelles de LinkedIn sont devenues de plus en plus opaques. LinkedIn a revendiqué plus de 950 millions d’utilisateurs et 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le communiqué de Microsoft sur les résultats de l’exercice complet en juillet 2023, selon The Verge. Il convient de noter que Talent Solutions est devenu le plus grand contributeur, représentant plus de 7 milliards de dollars du revenu global.

LinkedIn a souligné sa volonté d’utiliser l’intelligence artificielle pour présenter à ses utilisateurs des possibilités tout en utilisant les connaissances déjà présentes sur la plateforme. Notamment, les articles collaboratifs pilotés par l’IA sont désormais la source de trafic à la croissance la plus rapide de LinkedIn.

Annonce de nouvelles fonctionnalités d’IA

Cette semaine, LinkedIn n’a pas seulement annoncé des suppressions d’emplois, mais a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités d’IA, telles que la découverte de prospects assistée par l’IA pour les recruteurs. En rationalisant les recherches en langage naturel, cette fonctionnalité espère minimiser l’importance des facteurs conventionnels tels que le niveau d’études et l’intitulé du poste. Elle suggérera également des moyens d’adapter les postes à pourvoir aux talents, aux faiblesses et aux lieux de travail idéaux des candidats.

En outre, LinkedIn prévoit d’offrir un tutorat alimenté par l’IA grâce à son service LinkedIn Learning, qui n’est disponible que pour les abonnés. Il s’agit d’un service de chatbot créé pour guider les professionnels dans les moments difficiles de leur carrière et de leur développement personnel. En outre, l’entreprise serait en train de mettre au point un coach en emploi basé sur l’IA.

Cette réduction stratégique du personnel s’inscrit dans le cadre des initiatives de réduction des coûts de Microsoft, qui ont été rendues publiques pour la première fois en janvier avec la suppression de 10 000 emplois, puis élargies en juillet. Selon CNBC, Microsoft se concentre sur la maîtrise des coûts en raison du ralentissement de la croissance de ses revenus.