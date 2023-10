OpenAI pourrait réduire les prix de l’API pour ChatGPT le mois prochain

Des spéculations circulent sur le fait qu’OpenAI pourrait dévoiler de nouvelles réductions de prix étonnantes pour les développeurs le mois prochain lors de sa première conférence des développeurs OpenAI 2023.

Des sources proches de l’action, qui préfèrent ne pas être nommées, ont contacté Reuters en expliquant que de potentielles mises à jour majeures pour les développeurs afin de créer des applications logicielles basées sur le modèle de langage large ChatGPT d’OpenAI seront annoncées le mois prochain.

OpenAI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle de premier plan, s’apprête à introduire d’importantes mises à jour visant à rendre moins onéreux et plus rapide le développement de logiciels basés sur l’IA. Ces mises à jour, qui comprennent l’introduction d’une mémoire de stockage dans les outils de développement et l’ajout de capacités de vision pour l’analyse d’images.

Mémoire de stockage pour ChatGPT

L’introduction d’une mémoire de stockage dans les outils de développement est une avancée significative pour OpenAI. Cette fonctionnalité pourrait potentiellement réduire jusqu’à 20 fois les coûts pour les créateurs d’applications, rendant plus abordable pour les développeurs la création d’applications logicielles basées sur les modèles d’IA d’OpenAI. Il s’agit d’une étape cruciale, surtout si l’on considère les attentes élevées de l’entreprise en matière de revenus. Les dirigeants d’OpenAI prévoient de clôturer cette année avec un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars et visent à atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2024.

Capacité de vision

L’ajout de capacités de vision constitue une autre mise à jour importante. Cette fonctionnalité permettra aux développeurs de créer des applications capables d’analyser et de décrire des images, élargissant ainsi la gamme d’applications possibles pour la technologie d’OpenAI. Cela fait partie de la stratégie plus large d’OpenAI visant à passer d’une sensation de consommation à une plateforme de développement.

La société a lancé ChatGPT en novembre dernier, qui est rapidement devenu l’une des applications grand public à la croissance la plus rapide au monde. Aujourd’hui, OpenAI cherche à encourager les entreprises à utiliser sa technologie pour créer des chatbots et des agents autonomes alimentés par l’IA.

Conférence des développeurs

Cependant, le parcours d’OpenAI n’a pas été sans difficulté. L’entreprise a eu du mal à encourager les personnes extérieures à créer des entreprises à l’aide de sa technologie. Malgré ces difficultés, OpenAI prévoit de lancer l’API avec état, qui permettra aux entreprises de créer des applications à moindre coût en se souvenant de l’historique des conversations. Ce lancement, ainsi que celui de l’API de vision, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par OpenAI pour inciter davantage de développeurs à payer pour accéder à son modèle afin de créer leur propre logiciel d’IA.

Le secteur de l’IA a fait l’objet d’investissements considérables, les investisseurs ayant injecté plus de 20 milliards de dollars cette année dans des startups spécialisées dans l’IA, dont beaucoup s’appuient sur la technologie d’OpenAI. Toutefois, la dépendance des startups à l’égard d’OpenAI ou de Google suscite des inquiétudes. OpenAI s’efforce de se distinguer de concurrents comme Google et de satisfaire les développeurs. Toutefois, son ambition de conquérir d’autres entreprises n’a pas été couronnée de succès, les plugins n’ayant pas réussi à s’imposer sur le marché.

Les prochaines mises à jour d’OpenAI constituent une étape importante pour rendre le développement de logiciels basés sur l’IA moins cher et plus rapide. L’introduction d’une mémoire de stockage dans les outils de développement et l’ajout de capacités de vision pour l’analyse d’images devraient réduire les coûts et élargir la gamme d’applications possibles pour la technologie d’OpenAI. Cependant, l’entreprise doit relever des défis pour attirer les entreprises à utiliser sa technologie et pour se distinguer de ses concurrents. Malgré ces défis, les efforts d’OpenAI pour satisfaire les développeurs et ses attentes élevées en matière de revenus laissent entrevoir un avenir prometteur pour l’entreprise. Comme toujours, je vous tiendrais au courant de toutes les nouvelles annonces faites à l’approche de la première conférence très attendue des développeurs d’OpenAI, qui aura lieu à San Francisco le 6 novembre 2023.