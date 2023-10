Les nouveaux iPad devraient arriver en mars 2024, et les nouvelles tablettes iPad Pro plus tard

Cependant, le rapport de Gurman ne précise pas si ces modèles d’iPad Pro feront partie de la présentation de mars ou s’ils arriveront plus tard dans l’année. Il semble que l’accent soit désormais mis sur ces « rafraîchissements plus mineurs de l’iPad » prévus en mars 2024.

« Il est également question d’un iPad Pro remanié. On m’a dit qu’Apple prévoyait actuellement de sortir au moins les rafraîchissements les plus mineurs de l’iPad en mars », poursuit M. Gurman.

Les plans d’Apple comprennent une série de mises à niveau pour leur gamme d’iPad, allant d’un puissant iPad Air équipé d’une puce M2 (plus puissante et moins gourmande en énergie que l’actuelle puce M1 qui équipe l’iPad Air) à un iPad mini plus compact arborant la puce A16 Bionic . En outre, une version améliorée de l’iPad d’entrée de gamme est en préparation . Ces mises à niveau ont laissé les passionnés d’Apple dans l’expectative, attendant avec impatience un aperçu de ce qui les attend.