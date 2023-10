La Pixel Watch met plus de temps à se recharger après la mise à jour du micrologiciel

Si vous pensez que votre Pixel Watch met plus de temps à se charger ces jours-ci, vous n’avez pas tort. Google a ralenti la vitesse de charge de la Pixel Watch originale, mais pas sur la Pixel Watch 2.

Comme l’a découvert 9to5Google, Google a mis à jour sa page d’assistance Google Pixel Watch Technical and Device Specifications peu de temps après le lancement de la Pixel Watch 2. L’entreprise a apparemment ajusté ses temps de vitesse de charge moyenne pour sa première Pixel Watch.

Avant que le changement n’intervienne, la firme de Mountain View indiquait que la smartwatch pouvait passer de zéro à 50 % en 30 minutes. La Watch 2 peut toujours atteindre cette vitesse, mais sa prédécesseure a été rétrogradée pour atteindre 50 % en 45 minutes. En outre, atteindre 80 % prend 20 minutes de plus (75 minutes), et atteindre la pleine puissance prend 30 minutes de plus (110 minutes) qu’auparavant. À titre de comparaison, les mêmes intervalles s’appliquent à la Pixel Watch 2 : 30 minutes, 43 minutes et 75 minutes.

La raison pour laquelle la charge prend plus de temps sur la Pixel Watch est liée à la dernière mise à jour du micrologiciel. Selon une déclaration de Google fournie au média, la « mise à jour du micrologiciel pour les Google Pixel Watch nous a obligés à revoir les temps de charge, les nouveaux temps correspondent à ce que l’utilisateur moyen va expérimenter ».

Il semble que l’entreprise n’ait pas révélé quand cette mise à jour du micrologiciel est sortie. Google n’a pas non plus expliqué pourquoi elle a jugé nécessaire de réduire les vitesses de charge de la Pixel Watch.

Éviter les brûlures et la détérioration de la santé de la batterie

On peut supposer qu’il s’agit d’une mesure visant à éviter que la smartwatch ne chauffe trop pendant la charge. Il pourrait également s’agir d’une mesure visant à prévenir la détérioration de la santé de la batterie. On peut également supposer que la réduction de la vitesse de charge vise à éviter la surchauffe, qui peut blesser physiquement les utilisateurs et endommager la batterie ou la fixation adhésive de la Pixel Watch.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle est une véritable déception pour les utilisateurs de la Pixel Watch.

Comme le note Android Police, la plupart des utilisateurs de la Pixel Watch ne semblent pas perturbés par ce changement. Ils sont heureux que la Pixel Watch reste froide pendant la charge, et c’est à peu près tout. Un propriétaire dit que « le timing lui donne juste un aspect horrible », ce qui est le véritable nœud du problème. Rétrograder un produit onéreux après le lancement de sa successeure ne va pas faire gagner des fans à Google.