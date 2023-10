Windows 11 serait utilisé par 400 millions d’appareils, 500 millions prévus pour début 2024

Windows 11 serait utilisé par plus de 400 millions d’appareils actifs mensuellement. Windows Central rapporte avoir vu des « données internes de Microsoft » qui montrent que Windows 11 devrait atteindre 500 millions d’appareils actifs mensuellement au début de l’année 2024. Tout porte à croire que l’adoption de Windows 11 sera plus lente que celle de son prédécesseur, et cette fuite de données confirme cette hypothèse.

Windows 10 a atteint 400 millions d’appareils actifs un peu plus d’un an après sa sortie, un taux d’adoption que Microsoft a fièrement noté comme étant 115 % plus rapide que celui de Windows 7. Il a fallu deux ans à Windows 11 pour atteindre le même taux d’adoption, ce qui représente un ralentissement significatif si l’on considère que Windows 10 a atteint 600 millions d’appareils quelques mois après son deuxième anniversaire.

Microsoft a lancé Windows 11 en octobre 2021 avec des exigences strictes en matière de matériel. Windows 11 n’est compatible qu’avec les processeurs commercialisés à partir de 2018 et avec les appareils qui prennent en charge les puces de sécurité TPM. Microsoft a modifié les exigences minimales du système afin de se concentrer sur l’augmentation du seuil de sécurité dans Windows 11, avec des puces modernes capables d’activer des fonctions de sécurité de l’intégrité de la mémoire qui reposent sur la virtualisation et la plateforme de machine virtuelle (VMP) de Microsoft.

Ces exigences matérielles ont eu pour effet de retarder le déploiement de Windows 11 par rapport à Windows 10, qui a également été proposé aux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 en tant que mise à niveau gratuite. Windows 11 était une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10, mais seulement s’ils remplissaient les conditions matérielles minimales requises, ce qui a laissé des millions de machines à la traîne.

Microsoft n’a jamais communiqué officiellement le nombre d’appareils actifs fonctionnant sous Windows 11. L’éditeur de logiciels avait l’habitude de proposer une combinaison d’appareils actifs sous Windows 10 et Windows 10 mensuel sur son site web « Microsoft by the numbers », mais cette pratique a été discrètement abandonnée à la fin de l’année dernière. Une page mise en cache révèle qu’il y avait plus de 1,4 milliard d’appareils actifs mensuellement sous Windows 10 ou Windows 11 en avril 2022, selon Microsoft.

Et Windows 12 est évoqué…

Selon les chiffres de Microsoft, Windows 11 représenterait près de 30 % de l’utilisation de Windows, tandis que Windows 10 serait encore utilisé par près d’un milliard d’appareils. Microsoft a atteint son objectif d’un milliard d’appareils fonctionnant sous Windows 10 en mars 2020, soit plus de 18 mois avant le lancement de Windows 11.

Le support de Microsoft pour Windows 10 devrait prendre fin le 14 octobre 2025, ce qui signifie la fin des mises à jour de sécurité et des correctifs pour des millions d’appareils. Si Microsoft n’est pas en mesure de convaincre davantage d’entreprises et de consommateurs de passer à Windows 11 (ou à la version suivante) d’ici 2025, il est probable que l’entreprise devra repousser la date d’expiration de l’assistance.

Microsoft devrait alors lancer Windows 12 en 2024. Intel a récemment annoncé un « rafraîchissement de Windows » pour 2024 qui, espère-t-elle, augmentera ses revenus. Cette annonce a été faite plusieurs mois après la fuite de documents internes d’Intel faisant référence à Windows 12.