Stack Overflow confirme des licenciements touchant 28% de ses effectifs

Laura Wendel, fondatrice d’une startup entre Londres et l’Allemagne, a posté que « c’est peut-être le premier grand licenciement directement dû à l’IA » et a cité « les gens qui demandent à ChatGPT au lieu de Stack Overflow » de répondre à leurs questions, en publiant un graphique montrant un déclin précipité des pages vues sur Stack Overflow à partir d’avril 2023, lorsque le chatbot gagnait du terrain auprès du public.

Bien que Chandrasekar n’ait pas précisé quelles autres pressions pouvaient peser sur l’entreprise, les observateurs de X (anciennement Twitter) ont rapidement pointé du doigt ChatGPT d’OpenAI, le chatbot basé sur son grand modèle de langage (LLM) GPT-3.5 et GPT-4/V. OpenAI produit également Codex, un LLM spécifique à la programmation basé sur GPT mais formé sur des extraits de code et conçu pour aider les développeurs de logiciels à générer et à compléter du code.

L’entreprise n’a pas précisé le nombre exact d’employés concernés, mais sa page LinkedIn indique qu’elle compte entre 501 et 1 000 employés, et 769 sur LinkedIn, soit vraisemblablement 215 personnes.