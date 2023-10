Nanoleaf dévoile quatre nouveaux produits Matter, dont deux lampes connectées

Nanoleaf a été un grand partisan de Matter, avec quelques produits de sa gamme Essentials déjà compatibles avec la norme d’interopérabilité.

Nanoleaf a annoncé aujourd’hui qu’elle élargissait sa sélection de gadgets de la maison connectée compatibles avec Matter avec quatre nouveaux produits — dont deux font partie de la gamme Essentials, tandis que les deux autres sont des lampes de table élégantes conçues en collaboration avec Umbra.

Le Nanoleaf Essentials Matter GU10 et le Recessed Downlight sont les deux produits qui rejoignent l’actuel catalogue Essentials. Tous deux fonctionnent avec Matter over Thread, permettant aux utilisateurs d’accéder à des millions de couleurs, de programmes et de scènes. Le Downlight est particulièrement intéressant, car il présente un design fin qui devrait facilement s’adapter aux découpes existantes pour les lumières encastrées de 10 cm.

S’il est agréable de voir de nouveaux produits compatibles avec Matter s’ajouter à la gamme Essentials, les produits récemment dévoilés, conçus en collaboration avec Umbra, sont sans doute plus excitants.

Deux lampes

La collection de lampes connectées comprend la lampe portable Cono et la lampe Cup, qui offrent toutes deux une « fusion unique de technologie et de design réfléchi ».

La lampe portable Cono prend en charge plus de 16 millions de couleurs, dure 5 heures avant de devoir être rechargée et est conçue de manière à pouvoir être orientée vers le plafond, les murs ou même directement vers la surface sur laquelle elle est posée. La Cup Smart Lamp est encore plus unique, car sa base sert de bac de rangement pour les stylos, les câbles de recharge, les ciseaux ou tout autre petit objet qui traîne dans la maison. Elle prend également en charge plus de 16 millions de couleurs et peut être contrôlée à l’aide de Matter.

Les quatre articles sont désormais disponibles en précommande. La lampe GU10 sera expédiée début décembre et coûtera 49,99 euros pour un pack de trois. La lampe connectée portable Cono sera expédiée en novembre et coûtera 110 euros, tandis que la lampe connectée Cup coûtera 150 euros et sera expédiée en avril 2024.