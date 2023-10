Adobe travaille sur une IA générative au service du montage vidéo

Adobe a dévoilé le projet Fast Fill, qui vise à exploiter la puissance de l’IA générative pour éditer et manipuler des vidéos. L’édition vidéo est bien plus difficile que l’édition d’images standard, mais Adobe pense que l’IA générative est la clé.

Il s’agit de l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités expérimentales d’IA annoncées lors de la conférence MAX de la société. Le projet Fast Fill permet d’insérer des accessoires vestimentaires sur des personnes en mouvement ou de supprimer des touristes de l’arrière-plan d’un paysage.

La société a dévoilé son projet Fast Fill lors de sa conférence créative Adobe MAX :

Le projet Fast Fill met pour la première fois la puissance de l’IA générative Firefly au service de la vidéo. S’appuyant sur la technologie de Remplissage génératif — qu’Adobe Photoshop utilise déjà pour faciliter l’ajout, la suppression ou l’extension de contenu dans les images à l’aide de simples invites textuelles alimentées par Firefly — Project Fast Fill offre un premier aperçu de ce que l’IA générative guidée par l’humain pourrait permettre dans les outils de montage vidéo d’Adobe, notamment Premiere Pro et After Effects.

Chaque année, les « Adobe Sneaks » sont un moment incontournable et très apprécié des fans lors du salon MAX, et ce pour une bonne raison : « rien n’est plus inspirant que de brillants employés faisant la démonstration de technologies de pointe susceptibles d’équiper les futurs produits Adobe », a déclaré Gavin Miller, vice-président et membre du conseil d’administration d’Adobe Research.

« Notre passion pour les créateurs est au cœur de chaque Sneak, et la présentation de cette année met en lumière les nouvelles façons dont l’IA générative et les technologies 3D peuvent stimuler l’expression créative, en réimaginant ce que les outils Adobe rendent possible ».

Démocratiser l’IA

Fast Fill fonctionne de la même manière que Retouche magique de Google, qui permet de déplacer des personnes ou des objets, mais avec des vidéos plutôt qu’avec des photos. Fast Fill promet de faire ce que le projet Stardust de la société fait pour les photos, comme changer les couleurs en entrant simplement une invite textuelle. Adobe explique que ces fonctionnalités d’IA générative sont rendues possibles grâce à la mise à jour des modèles d’IA Firefly de la société.

Adobe travaille également sur sa technologie de montage IA pour la vidéo, l’audio et la conception 3D. Le projet Dub Dub Dub de l’entreprise permet de traduire des voix dans différentes langues. Scene Change (changement de scène) permet de déplacer des sujets dans un autre clip. Res Up utilise la diffusion pour suréchantillonner les vidéos à faible résolution. Enfin, le projet Poseable permet de poser des objets en 3D à partir de photos de personnes réelles et de générer des rendus 3D à partir d’une saisie de texte.