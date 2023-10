Microsoft a mis fin à la possibilité de mise à jour de Windows 7/8 vers Windows 11

La porte de la mise à jour gratuite de Windows 11 pour les inconditionnels de Windows 7 et 8 a été officiellement fermée. Microsoft a indiqué à The Verge que l’utilisation d’une clé de produit Windows 7 ou 8 pour obtenir une mise à jour gratuite de Windows 11 ne fonctionne plus.

Le mois dernier, la société a averti de cette évolution depuis son Developer Partner Center, informant les partenaires OEM que « le chemin d’installation pour obtenir la mise à niveau gratuite de Windows 7/8 » était en train d’être supprimé.

Ce chemin était en fait plus une échappatoire qui a été en place pendant des années. Lorsque Microsoft a introduit Windows 10 en 2015, il a étendu les mises à niveau gratuites aux utilisateurs de Windows 7 et 8, mais cette commodité n’était censée durer que jusqu’en 2016. Pour une raison quelconque, cette faille est restée active pour les utilisateurs qui possédaient une clé d’activation Windows 7 ou 8 légitime jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui, avec l’entrée en vigueur de ce changement, ces clés ne sont plus valides et Microsoft n’activera aucune installation de Windows 11 à partir de ces clés.

Inutile de dire qu’il ne reste que deux options pour les utilisateurs d’anciens systèmes Windows : vous pouvez soit installer Windows 11, puis acheter une clé de produit depuis le Microsoft Store, soit acheter un nouveau PC livré avec une copie gratuite de Windows 11 prête à démarrer. Toutefois, il est important de noter que si votre machine a été achetée alors que Windows 7 ou 8 était la dernière version du système d’exploitation, votre matériel n’est probablement pas compatible avec Windows 11.

En effet, Microsoft a mis en place certaines exigences système pour Windows 11, affirmant qu’un matériel dépassant un seuil spécifique offrira les meilleures performances. L’entreprise a publié un outil numérique qui vérifie automatiquement le matériel de l’utilisateur et lui indique s’il peut passer à Windows 11. Si votre PC n’est pas compatible et que vous ne souhaitez pas en acheter un nouveau, vous devrez passer à Windows 10, que Microsoft continuera à prendre en charge pendant au moins les deux prochaines années.