Nanoleaf lance le Sense+ : Un interrupteur connecté doté de l’IA et compatible Matter

Après près d’une décennie de développement, le nouvel interrupteur connecté de Nanoleaf est enfin disponible. Vous pouvez dès à présent précommander le Sense+ Smart Wireless Switch pour 30 euros, avec des livraisons prévues pour octobre.

Ce lancement marque un tournant pour Nanoleaf, qui a dû réinventer sa technologie en passant du protocole Thread à son propre système propriétaire, appelé Litewave.

Le Sense+ est un interrupteur sans fil alimenté par batterie, conçu pour contrôler physiquement les lumières intelligentes de Nanoleaf. Vous pouvez allumer ou éteindre les lumières, les dimmers, ou encore changer leurs couleurs par simple pression de bouton. Il intègre également des capteurs de mouvement et de luminosité, permettant d’ajuster automatiquement l’éclairage en fonction des conditions de la pièce.

Contrairement à d’autres dispositifs analogues, le Sense+ ne nécessite pas d’être intégré directement dans le circuit électrique de la maison. Il permet ainsi une flexibilité sans avoir besoin de recourir à la commande vocale ou à une application mobile. Cet interrupteur connecté peut être fixé sur un mur comme un interrupteur classique ou utilisé comme une télécommande portable.

Un appareil attendu de longue date

Le Sense+ avait été annoncé une première fois en 2020, puis de nouveau en 2023, suscitant une grande attente de la part des utilisateurs de la marque. Lors de l’IFA, un salon technologique, une première prise en main a révélé un appareil légèrement encombrant, mais léger, doté de 6 boutons : marche/arrêt, variation de luminosité et deux boutons configurables. Ces boutons peuvent être programmés via l’application Nanoleaf, ou encore être utilisés avec Apple Home et Samsung SmartThings grâce à la compatibilité Matter.

Les boutons configurables permettent de créer des scénarios personnalisés. Par exemple, un mode « Cinéma » pourrait simultanément fermer les rideaux, tamiser les lumières et ajuster le thermostat d’un simple clic. Cependant, étant donné que tous les dispositifs Matter ne supportent pas encore les boutons intelligents, cette fonctionnalité est pour l’instant en phase d’accès anticipé.

La technologie Litewave : une alternative au Thread

Nanoleaf a dû relever plusieurs défis techniques pour assurer une connexion fiable entre l’interrupteur et ses éclairages connectés. Le Litewave fonctionne sur la même fréquence que le Bluetooth/Thread (802.15.4) et permet au Sense+ de contrôler tous les éclairages Nanoleaf, qu’ils utilisent le Thread, le Bluetooth ou le Wi-Fi.

Gimmy Chu, cofondateur et PDG de Nanoleaf, a expliqué que la complexité du protocole Matter et les limitations du Thread les ont poussés à développer Litewave. Ce protocole propriétaire assure une connexion locale robuste, garantissant un contrôle instantané des lumières, sans latence. Selon Chu, Litewave fonctionne sans nécessiter de routeur Thread ou de contrôleur Matter, simplifiant ainsi l’installation pour l’utilisateur.

Compatibilité avec tous les éclairages Nanoleaf

Le Sense+ est compatible avec l’ensemble des éclairages connectés Nanoleaf actuels, peu importe le protocole utilisé. Cela inclut les ampoules et bandes lumineuses de la gamme Essentials, qui fonctionnent avec Thread et Bluetooth.

Avec le lancement de son Sense+ Smart Wireless Switch, Nanoleaf propose une solution innovante et flexible pour contrôler ses éclairages connectés, tout en contournant les limitations techniques actuelles de Matter et Thread. Grâce à Litewave, la marque garantit une expérience fluide et instantanée, une promesse qui pourrait bien séduire les amateurs d’éclairage intelligent à la recherche de solutions plus fiables et simples à installer.