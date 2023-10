La nouvelle puce phare de Intel, le Core i9-14900K, pourrait battre le meilleur CPU d’AMD

La nouvelle gamme Intel Raptor Lake est sur le point d’arriver, et ces puces pourraient rivaliser avec certains des meilleurs processeurs actuels. Les puces sont encore un peu énigmatiques, mais une source a maintenant partagé quelques benchmarks officiels provenant directement d’Intel. Le résultat ? Le Core i9-14900K d’Intel est bel et bien capable de rivaliser avec le Ryzen 9 7950X3D d’AMD.

HXL sur Twitter a publié une diapositive avec ce qui semble être des benchmarks officiels d’Intel qui opposent le Core i9-14900K au meilleur processeur d’AMD dans un total de 25 jeux. Il s’agit d’un test complet, et il semble qu’Intel n’ait pas choisi les titres, car certains jeux ont tendance à favoriser AMD. Les puces ont été testées avec un écran 1080p et sur des paramètres élevés afin de s’assurer que le processeur effectue la majeure partie du travail sans que le GPU n’intervienne, ce qui se produit davantage à des résolutions plus élevées.

Au total, la nouvelle puce d’Intel a remporté 14 tests, tandis que la 7950X3D d’AMD a triomphé dans 10 tests. Un test s’est soldé par une égalité. Parmi les titres où Intel domine, citons Ashes of the Singularity, Starfield et Counter-Strike : Global Offensive. AMD s’est imposé dans certains titres esports populaires, comme Fortnite et League of Legends, ainsi que Cyberpunk 2077.

Le Core i9-14900K devrait être doté de 24 cœurs (8 cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité) et de 32 threads. La vitesse d’horloge serait de 6 GHz, avec une consommation maximale de 253 watts. À titre de comparaison, le Ryzen 9 7950X3D possède 16 cœurs, 32 threads, une vitesse d’horloge maximale de 5,7 GHz et une consommation maximale nettement inférieure d’environ 162 W.

Dans l’ensemble, comme le note TechRadar, le Core i9-14900K est environ 2,5 % plus rapide que le Ryzen 9 7950X3D. C’est une victoire, et c’est déjà bien, mais il y a un autre facteur important à prendre en compte : le prix.

Intel official 14900K vs 7950X3D gaming performance slides. +

Horizon Zero Dawn pic.twitter.com/N6v78zA2C4 —HXL (@9550pro) October 10, 2023

Un prix très attendu

Nous ne connaissons pas encore le prix officiel du Core i9-14900K, mais le Ryzen 9 7950X3D est disponible à partir de 729 euros sur Amazon. Ce sera un prix difficile à battre pour Intel. Selon toute vraisemblance, le Core i9-14900K coûtera environ le même prix que le Core i9-13900KS lors de son lancement, soit 919 euros.

Intel pourrait encore susciter un certain intérêt pour la nouvelle puce en raison du nombre élevé de cœurs, mais le 13900K a la même configuration de cœurs et une vitesse d’horloge similaire. La mise à niveau entre le Core i9-13900K et le Core i9-14900K sera probablement marginale, de sorte que le marché pour ces puces haut de gamme est probablement assez rare.

N’oublions pas que le Ryzen 7 7800X3D est actuellement le meilleur processeur pour les jeux, et cela ne devrait pas changer. Le Core i9-14900K se retrouvera dans des PC haut de gamme, mais il n’y a pratiquement aucune chance qu’il batte AMD dans le domaine du jeu pur et de la performance par euro.