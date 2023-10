WordPress offre désormais un support officiel pour ActivityPub

Je suis prêt à connecter mon blog WordPress au fediverse ! C’est l’avenir qui est disponible dès aujourd’hui ! Dans un article de blog, la société a annoncé que les blogs WordPress.com peuvent désormais utiliser ActivityPub pour rendre leurs articles disponibles sur l’ensemble du fediverse.

Cela signifie que, par exemple, un utilisateur de Mastodon (une plateforme de réseaux sociaux fediverse qui supporte également ActivityPub), pourrait s’abonner à votre blog directement à partir de l’application Mastodon, plutôt que d’avoir à créer un compte WordPress pour le faire.

L’article de blog explique très bien les promesses de la fediverse, en soulignant que l’e-mail partage beaucoup des mêmes caractéristiques :

Le fediverse consiste en des plateformes fédérées comme Mastodon, qui sont des réseaux de sites Web ou de serveurs indépendants qui peuvent communiquer entre eux tout en continuant à fonctionner individuellement. C’est un peu comme l’e-mail : vous pouvez envoyer des e-mails à des utilisateurs ayant des comptes sur différents services (comme Gmail, Yahoo, etc.), mais tous peuvent interagir de manière transparente. De même, les plateformes fédérées permettent aux utilisateurs de suivre, de partager et d’interagir avec le contenu de différents services au sein d’un réseau unifié.

L’entreprise a confirmé qu’en plus de permettre aux utilisateurs de suivre vos articles de blog sur des plateformes telles que Mastodon, Pleroma et Friendica, ils pourront également laisser des commentaires sur ces plateformes et les voir apparaître automatiquement sur WordPress.

En outre, les réponses à vos articles sur ces plateformes sont automatiquement transformées en commentaires sur votre blog WordPress, ce qui crée une conversation plus interactive et dynamique autour de votre contenu. La synchronicité à l’honneur !

Une intégration bienvenue

L’entreprise précise que l’intégration d’ActivityPub sera disponible pour tous les blogs WordPress.com, y compris les plans Gratuit, Personnel et Premium. Pour ceux qui ont un site Business ou Commerce, il leur suffira d’installer un plugin. WordPress précise qu’une fois que vous « entrez dans l’univers fédéré », seuls les nouveaux articles s’afficheront sur les plateformes fédérées et que cela peut prendre jusqu’à 15 minutes pour qu’ils le fassent après leur publication.

C’est vraiment cool de voir un acteur aussi important que WordPress s’intégrer dans le fediverse. Cela permet aux blogs d’atteindre potentiellement un public plus large et à ce public de s’abonner plus facilement à leurs articles et de s’y intéresser. En plus de WordPress, l’application Threads d’Instagram a également promis de prendre en charge le fediverse — bien que nous n’ayons pas encore obtenu de date de lancement pour cela.