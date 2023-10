OnePlus Open : des images de presse et un prix font surface avant le lancement

Le OnePlus Open s’apprête à faire ses débuts dans le monde entier. Nous avons déjà vu des rendus basés sur la CAO du OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la société qui devrait être lancé dans le courant du mois. Aujourd’hui, les rendus de presse et le prix du OnePlus Open ont fait surface.

Le fondateur de OnePlus a déjà confirmé que le smartphone OnePlus pliable comporte 31 composants en moins, ce qui le rend plus léger, et qu’il sera 37 % plus petit que le Find N2. Le OnePlus Open et le OPPO Find N3 auront un design analogue, a-t-il ajouté.

Le smartphone devrait être doté d’une caméra principale et d’une caméra ultra-large de 48 mégapixels, ainsi que d’un téléobjectif de 64 mégapixels. L’image montre la marque H pour Hasselblad, et l’ouverture f/1.7 pour la caméra principale. Le smartphone serait équipé d’un écran OLED pliable de 7,8 pouces de BOE, de sorte qu’il n’y aura pratiquement pas de pli visible.

Le smartphone serait doté d’un écran OLED extérieur de 6,31 pouces. Il devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go d’espace de stockage.

Le OnePlus Open devrait être présenté le 19 octobre 2023 et coûterait 1 699 dollars, ce qui le rendrait légèrement moins cher que le Galaxy Z Fold 5. En facturant 100 dollars de moins que Samsung et Google, OnePlus pourrait espérer que son premier smartphone pliable devienne une proposition attrayante pour les acheteurs.

Nous devrions connaître le prix en France lorsqu’il sera officialisé pour savoir s’il est moins cher que le Fold 5. La fuite révèle que le OnePlus Open sera également lancé en Europe, à l’exception de l’Allemagne.