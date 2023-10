Duolingo Music va vous apprendre les bases de la musique

Sept longs mois se sont écoulés depuis les premières rumeurs, mais Duolingo a finalement ajouté des cours de musique à sa plateforme éducative.

Duolingo Music, comme elle s’appelle, vous apprendra les bases de la musique à l’aide d’un clavier numérique sur votre iPhone. Il n’est pas nécessaire de posséder un instrument. Les leçons enseignent le nom de chaque note et leur emplacement sur un piano. À partir de là, Duolingo vous montrera comment lire la musique et ensuite « traduire ce que vous entendez » en chansons. Au final, vous apprendrez à jouer une chanson complète. Les cours prennent même le temps de « former votre oreille » afin que vous puissiez distinguer des notes spécifiques et savoir si elles sont aiguës ou graves.

Comme vous pouvez le constater, ces cours sont très impliqués. L’objectif principal de Duolingo Music est d’établir une bonne base pour les étudiants, à partir de laquelle ils pourront devenir des musiciens plus expérimentés.

Au début du développement, Duolingo a identifié les principaux principes de ses cours, des plus évidents, comme jouer des instruments, à la formation de l’oreille. Une fois les choses précisées, l’entreprise a créé des leçons basées sur ces principes.

Duolingo affirme qu’il existe des « centaines de leçons de taille réduite », avec de nombreux « exercices interactifs ». Ceux-ci visent à enseigner la musique de manière progressive et à ne pas surcharger les étudiants d’un flot d’informations. Certains des exercices consistent à compléter une séquence musicale et à associer des notes à des sons joués sur un piano. Duolingo estime que l’interactivité est essentielle à l’apprentissage, car elle permet de rester concentré et engagé. Tous ces contenus sont présentés dans l’interface utilisateur aux couleurs vives et pétillantes, caractéristiques de la plateforme.

Outre les cours de musique, Duolingo Math fait l’objet d’une mise à jour qui permet aux utilisateurs d’acquérir des « compétences mathématiques réelles, allant du calcul de pourboires à l’identification de modèles ». Selon un représentant de l’entreprise, ce dernier point consiste à aider les gens à comprendre la logique qui sous-tend les mathématiques. De plus, il y aura des cours pour « aiguiser [vos] capacités de calcul mental », ce qui vous permettra de calculer dans votre tête sans avoir besoin de sortir l’application calculatrice.

Disponibilité

Duolingo Music sera disponible exclusivement sur les « appareils iOS en anglais et en espagnol » dans le courant de l’automne. Les utilisateurs recevront des notifications in-app leur indiquant que la mise à jour est prête à être téléchargée.

Il est prévu d’étendre Duolingo Music aux utilisateurs d’Android et à d’autres langues. Cependant, aucune information sur un tel lancement à ce jour.