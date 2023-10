OnePlus 12 : les spécifications détaillées de la caméra font surface

Nous avons déjà vu des tas de rumeurs sur le OnePlus 12, et ce flux de fuites se transforme lentement en torrent.

Les spécifications du OnePlus 12 ont fait surface en juillet, révélant une caméra téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS, qui devrait être analogue à celle utilisée dans le OPPO Reno 10 Pro+ offrant un zoom optique 3x comparé à la caméra de 32 mégapixels avec un zoom optique 2x dans le OnePlus 11. Il a également révélé une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels.

Aujourd’hui, la source Digital Chat Station a publié les caractéristiques détaillées de la caméra du OnePlus 12 :

Caméra principale IMX966 de 50 mégapixels OIS 23 mm de 1/1,4 pouce, ouverture f/1.7

Caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels 14 mm de 1/2 pouce, ouverture f/2.2

Caméra téléobjectif périscopique de 64 mégapixels OV64B OIS 7 0 mm de 1/2 pouce ouverture f/2.5

On a constaté une tendance croissante des marques à proposer des objectifs périscopiques 3x ou 3,5 x associés à des capteurs haute résolution, et il semble que OnePlus pourrait également suivre cette voie. En n’optant pas pour une caméra périscopique ~5x, vous perdez un zoom à longue portée. Cependant, nous avons vu des appareils comme OPPO et HUAWEI offrir un excellent zoom en basse lumière et une qualité de zoom à longue portée respectable avec cette approche. Nous sommes donc impatients de voir ce que le OnePlus 12 peut faire avec cet objectif périscopique.

D’autres informations

La source a également révélé que le OnePlus 12 sera disponible dans une version en verre blanc, avec le module d’objectif intégré dans la conception à double couche du design analogue à celui d’une montre.

Le OnePlus 12 devrait conserver l’écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution 2K+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais il integrera le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de nouvelle génération, jusqu’à 24 Go de RAM, une énorme batterie d’une capacité de 5 400 mAh avec un support de charge SuperVOOC de 100 W.

Des rapports antérieurs indiquaient que OnePlus ajouterait la recharge sans fil de 50 W.