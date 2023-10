De nouveaux modèles de chaque iPad pourraient bientôt voir le jour, y compris plusieurs iPad Air

Cela fait un moment que nous attendons un nouvel iPad, mais il se pourrait que nous n’ayons plus à attendre très longtemps. Les rumeurs se multiplient, et de nouvelles fabriquent deux nouveaux modèles d’iPad Air. 9to5Mac a obtenu des informations de ses sources selon lesquelles Apple pourrait avoir « des projets plus ambitieux pour sa tablette de milieu de gamme ».

La ou les sources non divulguées affirment que le géant de Cupertino « expérimente deux nouvelles versions de l’iPad Air ». Les noms de code associés à ces tablettes non confirmées sont J507 et J508, ainsi que J537 et J538 (chaque paire représente le même appareil, mais avec des options de connectivité différentes — l’une correspond au Wi-Fi uniquement, tandis que l’autre signale une option cellulaire également). Tous ces appareils seraient « basés sur l’iPad Air ».

Les J507 et J508 sont bien connus de ceux qui sont obsédés par tout ce qui touche à Apple. En juin dernier, Mark Gurman, de Bloomberg, a mentionné ces noms de code dans sa traditionnelle lettre d’information. Bien que les détails ne soient pas disponibles à ce stade, les J507 et J508 ne devraient être rien d’autre que le successeur de l’iPad Air 5 — à savoir l’iPad Air 6, équipé d’une nouvelle puce et remplaçant le M1 dans la version 2022 de l’appareil de milieu de gamme d’Apple.

Les appareils J537 et J538 sont beaucoup plus mystérieux — l’une des hypothèses est qu’il s’agira d’une tablette plus grande (actuellement, l’iPad Air 5 mesure 10,9 pouces). L’autre hypothèse, selon 9to5Mac, est qu’Apple pourrait présenter une variante plus chère avec des spécifications de plus haut niveau. Tout ce qui a été dit jusqu’à présent doit être pris avec des pincettes, alors ne rêvez pas tout de suite — les plans d’Apple peuvent soudainement changer.

Actuellement, le seul iPad qui a plus d’une version est l’iPad Pro, puisqu’il existe en 11 et 12,9 pouces, soit deux modèles pour chaque version. Peut-être que la gamme Air d’Apple va changer tout cela.

De grosses attentes

Enfin, le rapport indique qu’Apple développe un nouveau Magic Keyboard pour l’iPad, avec un trackpad plus grand et un boîtier en aluminium. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un nouveau Magic Keyboard, plus proche de celui d’un ordinateur portable, et il semble donc probable qu’un tel produit soit en cours de développement.

Alors que nous avons connu une période de sécheresse pour l’iPad ces derniers temps, il semblerait qu’il y ait bientôt une avalanche de nouveaux modèles.