Google Doodle rend hommage à la chanteuse française France Gall

Le doodle de Google rend hommage au 76e anniversaire de la célèbre chanteuse française France Gall. Ce Google Doodle a été créé par l’artiste invitée Mathilde Loubes de Paris et reprend la chanson « Il jouait du piano debout ».

Née sous le nom d’Isabelle en ce jour de 1947 à Paris, elle grandit dans une famille très impliquée dans la musique, avec des paroliers, des compositeurs, des fondateurs de chœurs et des chanteurs.

Le parcours musical de Gall commence dès son plus jeune âge. Elle joue de la guitare et du piano pendant son adolescence et, à l’âge de 15 ans, elle signe avec un éditeur de musique sous la direction de son père. Son premier single, « Ne sois pas si bête », est sorti sous le pseudonyme de France Gall et a été diffusé pour la première fois à la radio le jour de son 16e anniversaire.

France Gall représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson en 1965 et remporte le premier prix grâce à son interprétation pleine d’entrain de « Poupée de cire, Poupée de son », considérée comme la première chanson pop à remporter le concours. Cette victoire marque un tournant dans sa carrière et la consacre comme une figure de proue du mouvement yé-yé. L’année suivante, elle est élue première star féminine de la pop en France.

Tout au long de sa carrière, Gall collabore avec divers compositeurs et auteurs, et même avec Michel Berger, qu’elle épouse en 1976. Ils ont produit des chansons comme « Évidemment », « La Déclaration d’amour » et « Mon fils rira du Rock’n’roll ». En 1979, elle s’est produite sur scène et a joué dans l’opéra rock « Starmania », dont la musique a été composée par son mari.

Une trace indélébile sur l’industrie musicale

France Gall a sorti quatre albums dans les années 1980, dont « Paris, France », « Tout Pour la Musique », « Débranche ! » et « Babacar ». Plusieurs de ses chansons, dont « Ella, elle l’a » et « Il jouait du piano debout », se sont classées en tête des hit-parades. Elle a également collaboré à deux duos avec l’artiste anglais Sir Elton John au cours de cette période.

Philanthrope convaincue, elle a organisé au fil des ans des collectes de nourriture et de fonds et fait don des recettes de ses chansons à des causes qu’elle soutenait.

Gall a laissé une empreinte durable dans l’industrie musicale au cours de sa carrière de plus de 50 ans. Elle a participé à des concours internationaux de musique, a sorti plus de 15 albums, s’est produite à guichets fermés sur trois continents et a coécrit la comédie musicale « Résiste ». En 2001, le documentaire « France Gall par France Gall » a célébré sa vie et ses réalisations en tant qu’artiste pop.