Apple pourrait nous surprendre avec de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces

Apple pourrait être en train de préparer de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces et ils feront bientôt leurs débuts, si les dernières rumeurs s’avèrent exactes.

MacRumors a été assez perspicace pour repérer un rapport de DigiTimes qui insiste — prenez de grosses pincettes — sur le fait que ces MacBook Pro vont arriver avant la fin de l’année. Le rapport affirme également que les écrans mini-LED seront conservés, mais que des améliorations seront apportées à l’efficacité énergétique de ces écrans.

On nous dit que les nouveaux panneaux mini-LED sont 10 % plus lumineux pour la même consommation d’énergie, mais le plan d’Apple est de maintenir la qualité de l’image telle qu’elle est et de profiter des avantages de la batterie. En d’autres termes, l’écran de nouvelle génération utilisera le même niveau de luminosité, mais consommera moins d’énergie, ce qui signifie que ces ordinateurs portables dureront encore plus longtemps loin d’une prise de courant.

DigiTimes estime que les nouveaux modèles MacBook Pro seront livrés au quatrième trimestre 2023, ce qui est donc imminent — en théorie, mais nous n’en sommes pas si sûrs.

L’autre point soulevé par DigiTimes est qu’Apple est prêt à utiliser des écrans mini-LED jusqu’en 2026, il n’y a donc aucun plan apparent pour introduire l’OLED pour le MacBook Pro dans un proche avenir (nous pourrions attendre jusqu’en 2027 pour que l’OLED arrive).

Puce M3 ou non ?

Il est intéressant de noter que le rapport de DigiTimes ne mentionne pas non plus si ces nouveaux MacBook Pro recevront la puce M3. On peut supposer qu’il s’agira d’un SoC M2 de la génération actuelle, car s’il y avait une mise à niveau M3 dans les cartons, on pourrait penser que le site l’aurait mentionné.

D’accord, nous devons être prudents sur ce point, car DigiTimes n’est pas toujours la source la plus fiable, et dans ce cas, certains de ces plans supposés contredisent d’autres rumeurs.

La principale divergence réside dans le fait que deux sources de poids sont quasiment certaines que les nouveaux MacBook Pro ne sont pas attendus avant 2024. Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, deux des fuites les plus prolifiques d’Apple, pensent que les nouveaux modèles (avec des puces M3) n’arriveront pas avant l’année prochaine.

Et, bien sûr, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont déjà été rafraîchis au début de cette année, alors doubler les mises à niveau la même année semble assez improbable du point de vue du calendrier — d’autant plus que les gens s’attendent vraiment à ce que le M3 soit dans les prochaines sorties du MacBook Pro. La déception serait grande s’il n’y avait pas d’évolution sur ce front.

Dans l’ensemble, on reste donc très sceptique quant à la possibilité d’un lancement prochain de nouveaux modèles de MacBook Pro.