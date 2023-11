L’application Android Magnifier de Google fonctionne désormais sur un plus grand nombre de smartphones

Après une attente rafraîchissante, la nouvelle application Magnifier de Google est désormais disponible sur les Pixel 5 et suivants. Cette application, qui permet de lire plus facilement les petits caractères ou les panneaux de signalisation éloignés, était auparavant exclusive au smartphone Pixel 8.

Certains diront « je peux juste utiliser mon appareil photo pour ça », mais je vous suggère de télécharger Magnifier sur le Play Store et de l’essayer. Elle possède quelques fonctionnalités spéciales qui valent vraiment la peine que vous y consacriez du temps.

Lorsque vous ouvrez l’application Magnifier, vous êtes accueilli par un viseur d’appareil photo et une interface très simple. Il y a de gros boutons pour contrôler le taux de zoom, un bouton de lampe de poche (avec un curseur d’intensité) et un ensemble de contrôles simples de la luminosité et du contraste. Il y a également un gros bouton d’obturateur, qui est plutôt un bouton d’arrêt sur image. Lorsque vous figez une image, Magnifier vous propose un ensemble de commandes Google Lens très pratiques : vous pouvez surligner et copier du texte, demander à Google de lire un menu ou un panneau à votre place, ou encore obtenir les réponses à un problème mathématique.

Les images gelées doivent être enregistrées manuellement dans votre rouleau d’appareils photo, à condition que vous souhaitiez réellement les enregistrer.

L’application Magnifier accentue et ajuste automatiquement les images pour améliorer la lisibilité du texte. Elle offre également des commandes de zoom incrémentiel jusqu’à 30x (au lieu de la commande de zoom linéaire que vous trouverez dans l’application appareil photo). Tout cela est très intuitif, et si vous avez du mal à lire ou à voir quelque chose, Magnifier sera généralement une meilleure option que votre caméra.

Une excellente option pour le Quick tap

Pour rendre Magnifier encore plus utile, Google vous propose de la configurer en tant qu’application de double appui pour lancer des actions : au lieu d’ouvrir Magnifier manuellement, vous pouvez l’ouvrir en tapotant l’arrière de votre smartphone Pixel. Pour en profiter, aller dans les paramètres de votre smartphone, puis naviguez dans Système > Gestes et activez Double appui pour lancer des actions.

Magnifier est disponible exclusivement sur les Pixel 5 et ultérieurs. Vous pouvez télécharger Magnifier sur le Google Play Store. Une fonction analogue a fait ses débuts sur l’iPhone il y a quelques années.