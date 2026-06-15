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WhatsApp sur iPhone : la gestion de deux comptes devient enfin native

WhatsApp sur iPhone : la gestion de deux comptes devient enfin native

Après avoir longtemps laissé les utilisateurs d’iPhone jongler entre WhatsApp Business, un second smartphone ou diverses astuces peu pratiques, WhatsApp déploie enfin une solution native pour gérer deux comptes au sein de la même application sur iPhone.

Repérée par WABetaInfo puis progressivement étendue à davantage d’utilisateurs, cette nouveauté est désormais disponible via la version 26.22.76 de l’application sur iOS. Une évolution discrète en apparence, mais qui pourrait considérablement simplifier la vie de millions d’utilisateurs séparant leurs communications personnelles et professionnelles.

Deux numéros, une seule application

Le principe est simple. Depuis les paramètres de WhatsApp, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner l’option « Ajouter un compte » afin d’enregistrer un second numéro de téléphone.

L’association peut se faire de deux manières :

En enregistrant directement un nouveau numéro En utilisant un QR Code pour connecter un compte existant comme appareil lié

Une fois la configuration terminée, chaque compte conserve son propre environnement :

Historique des conversation

Appels

Notifications

Paramètres de confidentialité

Photo de profil

Préférences personnalisées

WhatsApp évite ainsi le mélange des données entre les deux espaces, offrant une expérience proche de celle des profils utilisateurs sur certains systèmes d’exploitation.

Basculer d’un compte à l’autre devient instantané

L’un des principaux atouts de cette mise à jour réside dans la simplicité de navigation. Les utilisateurs peuvent désormais changer de compte sans avoir à se déconnecter :

Via la section « Compte » dans les paramètres.

En maintenant appuyé l’onglet « Vous » pour un accès rapide.

En touchant l’onglet pour afficher tous les comptes enregistrés.

L’expérience se rapproche ainsi de ce que proposent déjà certaines applications comme Instagram ou X, où plusieurs profils cohabitent sans friction.

La fin des solutions de contournement

Jusqu’à présent, la plupart des utilisateurs iPhone souhaitant utiliser deux numéros WhatsApp devaient recourir à des alternatives imparfaites.

La plus répandue consistait à utiliser WhatsApp Messenger pour un numéro personnel et WhatsApp Business pour le second, même lorsqu’aucune activité professionnelle n’était concernée.

D’autres préféraient conserver un second appareil uniquement pour gérer un autre compte.

Avec cette mise à jour, WhatsApp élimine enfin cette contrainte et centralise l’ensemble des échanges dans une seule application.

Des notifications intelligentes pour ne rien manquer

Autre point intéressant : WhatsApp continue de surveiller les deux comptes simultanément.

Même lorsqu’un profil n’est pas actif à l’écran, les notifications continuent de fonctionner normalement. Lorsqu’un message ou un appel arrive sur le second compte, l’utilisateur reçoit une alerte dédiée et peut basculer directement vers le bon profil depuis la notification.

Une approche qui rapproche encore davantage WhatsApp d’un véritable hub de communication personnel et professionnel.

Une évolution logique dans la stratégie de Meta

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une transformation plus large de l’écosystème WhatsApp.

Au cours des derniers mois, Meta a multiplié les évolutions visant à rendre la plateforme plus polyvalente : canaux, communautés, appels améliorés, outils IA et nouvelles options de personnalisation.

La gestion native de plusieurs comptes répond à une demande historique des utilisateurs tout en renforçant la position de WhatsApp face aux applications concurrentes qui proposent cette flexibilité depuis plusieurs années.

Un petit changement qui améliore réellement le quotidien

Toutes les mises à jour ne nécessitent pas de révolution technologique pour avoir un impact. La possibilité de gérer deux comptes WhatsApp sur un même iPhone fait partie de ces améliorations simples qui résolvent un problème concret.

Pour les indépendants, les professionnels, les étudiants ou simplement les utilisateurs possédant deux numéros, cette nouveauté pourrait rapidement devenir indispensable.

Après des années d’attente, WhatsApp rattrape enfin son retard sur l’un des besoins les plus basiques de sa communauté.