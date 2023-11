Le Exynos 2500 du Galaxy S25 conserverait une structure déca-core

Il semble évident que Samsung utilisera son propre chipset Exynos 2400 sur certains modèles de la série Galaxy S24. Ce qui est le plus logique, c’est que Sammy emprunte à Apple. À partir de la gamme iPhone 14 de l’année dernière, Apple a réservé le dernier et le meilleur processeur d’application (AP) aux modèles Pro, tandis que les modèles non Pro ont reçu le SoC de seconde main que les modèles Pro utilisaient l’année précédente.

Illustrons cela à l’aide des modèles d’iPhone de 2023. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont équipés de l’AP A17 Pro de 3 nm avec 19 milliards de transistors. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont équipés de la puce A16 Bionic de 4 nm qui comporte 16 milliards de transistors ; cette dernière se trouvait dans l’iPhone 14 Pro Max l’année précédente. Le plan de Samsung prévoit que le Exynos 2400 fasse fonctionner les Galaxy S24 et Galaxy S24+, tandis que le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy alimenterait le Galaxy S24 Ultra.

Le Exynos 2400 pourrait être un concurrent sérieux du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy de Qualcomm avec une configuration déca-core composée d’un cœur de CPU Cortex-X4 fonctionnant à 3,19 GHz. Il y aura 5 cœurs de performance Cortex-A720, dont 2 cadencés à 2,9 GHz et trois à 2,6 GHz. Il reste donc 4 cœurs d’efficacité Cortex-A520 avec une vitesse d’horloge de 1,95 GHz. Le processeur est le Samsung XClipse 940 et le modem intégré est le Exynos 5300 qui prend en charge jusqu’à 10 Gb/s en liaison descendante.

Par rapport au dernier CPU Exynos, le 2200, les performances du processeur ont été multipliées par 1,7 et celles de l’intelligence artificielle par 14,7.

Mais maintenant, nous commençons à entendre des rumeurs sur le Exynos 2500 de la part de @OreXda relayé par Notebookcheck. Comme le Exynos 2400, son successeur, le Exynos 2500, sera une puce déca-core mais la configuration comprendrait trois cœurs de performance et deux cœurs de performance plus lents par rapport aux deux cœurs de performance et aux trois cœurs plus lents du Exynos 2400.

Un processeur basé sur le processus de 3 nm

Selon les rumeurs, le Exynos 2500 comprendrait 1 cœur de CPU Cortex-X5, 3 cœurs de performance Cortex-A730, 2 cœurs de performance Cortex-A730 cadencés à une vitesse plus lente et 4 cœurs d’efficacité Cortex-A520. Selon les premières rumeurs, le SoC Exynos 2500 utiliserait 4 cœurs principaux, mais compte tenu des inquiétudes suscitées par les éventuels problèmes de chauffe du Dimensity 9300 de MediaTek, qui ne comporte aucun cœur d’efficacité (1 cœur principal de CPU Cortex-X4, 3 cœurs principaux de CPU Cortex-X4 et 4 cœurs de performance de CPU Cortex-A720), Samsung ne s’est probablement pas senti à l’aise pour utiliser 4 cœurs principaux avec le SoC Exynos 2500.

Le Exynos 2500 devrait être fabriqué à l’aide du processus 3GAP de 3 nm de Samsung Foundry. La puce pourrait être utilisée sur le Galaxy S25 et le Galaxy S25+ en 2025.