La nouvelle IA Grok de xAI sera d’abord disponible pour les abonnés X Premium+

Après avoir annoncé la semaine dernière que xAI commencerait à permettre à des utilisateurs sélectionnés d’accéder à son premier produit d’IA, le fondateur Elon Musk l’a révélé au monde dimanche matin, et ce produit est tout à fait conforme à ses sensibilités et à son sens de l’humour souvent irrévérencieux et immature, tout en offrant un accès à des informations en temps réel et une grande efficacité.

Elon Musk, la force motrice de xAI, Tesla, Space X et Twitter, désormais connu sous le nom de X, a récemment annoncé le développement d’un nouveau système d’intelligence artificielle (IA) destiné à concurrencer des entreprises telles que ChatGPT.

Le nouveau modèle d’IA développé par xAI porte le nom intrigant de « Grok », en référence au roman de science-fiction « Stranger in a Strange Land » de Robert A. Heinlein. Dans ce roman, « Grok » signifie une compréhension profonde d’un concept ou d’une entité. Dans le même ordre d’idées, le système d’IA Grok est conçu pour avoir une compréhension globale de son environnement et des interactions qui s’y déroulent.

La version initiale du système Grok AI est destinée à un groupe d’utilisateurs sélectionnés. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de déploiement progressif qui vise à rendre le système accessible à tous les abonnés X Premium+. Cette approche permet de tester et d’affiner le système dans un environnement contrôlé, afin de résoudre tout potentiel problème avant une diffusion plus large. Cette stratégie permet non seulement de garantir la fiabilité du système, mais aussi d’améliorer ses performances et l’expérience de l’utilisateur.

As soon as it's out of early beta, xAI's Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

Le chatbot Grok utilise l’apprentissage automatique, une branche de l’IA, pour simuler une conversation humaine de la même manière que ChatGPT et d’autres grands modèles de langage communiquent avec les utilisateurs. Bien que le chatbot de xAI soit conçu pour avoir un sens de l’humour afin de rendre les interactions plus compréhensibles et plus agréables pour les utilisateurs, ajouter de la personnalité aux chatbots n’est pas chose aisée. Cependant, ajouter de la personnalité aux chatbots n’est pas une idée nouvelle et peut être incorporé même dans ChatGPT en utilisant ses instructions personnalisées pour rendre vos conversations un peu plus « humaines ».

xAI Grok

Grok est une IA inspirée du Guide du voyageur galactique, conçue pour répondre à presque toutes les questions et, plus difficile encore, pour suggérer les questions à poser ! Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d’esprit et a un côté rebelle, donc ne l’utilisez pas si vous détestez l’humour ! Un avantage unique et fondamental de Grok est qu’il dispose d’une connaissance en temps réel du monde via la plateforme. Il répondra également à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA. Grok est encore un produit bêta très précoce — le meilleur que nous ayons pu faire avec 2 mois d’entraînement — donc attendez-vous à ce qu’il s’améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide. Nous vous remercions,

l’équipe xAI

En plus de sa fonctionnalité de chatbot, Grok fournit également un accès en temps réel à l’information depuis la plateforme X. Cette fonctionnalité est facilitée par une API de contenu. Cet accès est facilité par une API de contenu, un ensemble de règles qui permet au système d’accéder à un contenu Web spécifique. Cette fonctionnalité permet à Grok de fournir aux utilisateurs des informations actualisées et pertinentes, améliorant ainsi son utilité et l’expérience de l’utilisateur. Cet accès en temps réel à l’information rend le système non seulement plus efficace, mais aussi plus précieux pour ses utilisateurs.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.

Le système d’IA est également doté d’une fenêtre contextuelle de 25 000 caractères et d’une vitesse de rafraîchissement rapide de l’écran. Ces caractéristiques contribuent à la capacité du système à traiter et à répondre aux informations de manière rapide et précise. Cela signifie que Grok peut traiter de grandes quantités de données et répondre aux demandes des utilisateurs en temps réel, ce qui en fait un système d’IA très efficace et réactif.

En créant et en améliorant Grok, xAI vise à :

Recueillir des commentaires et s’assurer de construire des outils d’IA qui profitent au maximum à l’ensemble de l’humanité. Elle pense qu’il est important de concevoir des outils d’IA qui soient utiles aux personnes de tous horizons et de toutes opinions politiques. Elle souhaite également donner à ses utilisateurs les moyens d’utiliser ses outils d’IA, dans le respect de la loi. Son objectif avec Grok est d’explorer et de démontrer cette approche en public.

Favoriser la recherche et l’innovation : Elle veut que Grok serve d’assistant de recherche puissant pour n’importe qui, en l’aidant à accéder rapidement à des informations pertinentes, à traiter des données et à trouver de nouvelles idées.

Modèle d’IA Grok-1

Le moteur de Grok est Grok-1, xAI frontier LLM, développé au cours des quatre derniers mois. Grok-1 a connu de nombreuses itérations au cours de cette période. Après l’annonce de xAI, la société a entraîné un prototype de LLM (Grok-0) avec 33 milliards de paramètres. Ce premier modèle se rapproche des capacités de LLaMA 2 (70B) sur les repères LM standard, mais n’utilise que la moitié de ses ressources d’entraînement. Au cours des deux derniers mois, xAI a considérablement amélioré ses capacités de raisonnement et de codage pour aboutir à Grok-1, un modèle linguistique de pointe nettement plus puissant, qui atteint 63,2 % sur la tâche de codage HumanEval et 73 % sur MMLU.

xAI a également publié un tableau montrant les performances de Grok dans quatre catégories de tests et de tâches d’apprentissage automatique (ML), notamment les mathématiques au collège (GSM8k), les questions à choix multiples (MMLU), la complétion de code Python (HumanEval) et les problèmes mathématiques écrits en LATEX (MATH).

La reconnaissance d’images et d’audio bientôt ajoutée

À l’avenir, Grok devrait intégrer des fonctions de reconnaissance d’images et de sons. La technologie de reconnaissance d’images permet d’identifier des objets, des lieux et des personnes dans des images, tandis que la technologie de reconnaissance audio permet d’identifier des sons ou des paroles. Des fonctionnalités analogues ont été récemment ajoutées à ChatGPT par OpenAI sous la forme de fonctions de vision et de traitement d’images. Ces nouvelles mises à jour de la vision et de l’audio amélioreront encore la capacité de Grok à comprendre son environnement et à interagir avec lui, ce qui le rendra encore plus polyvalent et utile pour ses utilisateurs.

Il est intéressant de noter qu’une version de Grok est prévue pour fonctionner en mode natif dans les véhicules Tesla en utilisant la puissance de calcul locale. Cette intégration utilisera la technologie d’IA avancée des véhicules électriques Tesla, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite unique et innovante. xAI propose à un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis d’essayer Grok et de fournir des commentaires précieux qui aideront à améliorer ses capacités avant une diffusion plus large.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn't

Il n’a pas été immédiatement révélé comment xAI utilisait le réseau social X ou les messages des utilisateurs pour entraîner Grok, mais Musk a précédemment annoncé qu’il coupait l’accès d’OpenAI à la base de données X/Twitter à des fins d’entraînement, une décision riche en ironie dramatique puisque Musk lui-même a financé et cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l’entreprise des années plus tard après un coup d’État raté pour prendre le contrôle du cofondateur et actuel PDG Sam Altman.

Les captures d’écran de Musk montrent également l’utilisateur demandant à Grok la commande « /web », ce qui démontre qu’il a des capacités de navigation ou de recherche sur le Web web, que son rival OpenAI a rétabli sur ChatGPT en septembre, après une interruption de 6 mois due au fait que les gens l’utilisaient pour contourner les paywalls des éditeurs de presse.

Un nouvel avenir de l’IA

Le système d’IA Grok représente une avancée notable dans la technologie de l’IA. Ses caractéristiques uniques, notamment un chatbot doté d’un sens de l’humour, un accès à l’information en temps réel et des projets de reconnaissance d’images et de sons, le distinguent des autres systèmes d’IA. Avec son lancement initial auprès d’un groupe sélectionné et sa disponibilité éventuelle pour les abonnés X Premium+, Grok devrait apporter une contribution significative dans le domaine de la technologie de l’IA. Ce système est une démonstration du potentiel de l’IA et de sa capacité à améliorer divers aspects de notre vie. Pour en savoir plus sur le nouveau système d’IA Grok, consultez le site officiel de xAI.